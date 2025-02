De Badajoz a Nueva York gracias al fagot

Pasé años viajando en busca de un curso o de los mejores profesores porque aquí no los había. Tenía que irme lejísimo, a otros países, y gasté mucho dinero en formarme. Lo único que quiero ahora es traer esas oportunidades a Extremadura». Esa motivación es ... la que ha impulsado a a Hae Won Oh (Seúl, 1991) a crear el Festival Internacional de Música de Extremadura.

Won es la directora del FIME, que celebra este año su segunda edición, tras meses de trabajo en los que ha sido clave el bagaje de la artista.

Ella suma tres décadas de formación musical en la que el fagot ha sido su gran aliado. «Con cuatro años empecé a tocar el piano en Seúl, a los siete me vine a Badajoz, donde comencé con el fagot».

Hae Won llegó a la región para acompañar a su padre, que se dedicaba a la apicultura. Con tan solo siete años, aprendió español mientras se formaba en el Conservatorio de la ciudad. «Llegué en septiembre, a comienzo de curso, pero no conocía el idioma y no pude sacar nota suficiente en la prueba teórica como para conseguir una plaza de piano», rememora. «Mi madre no quería que tocase ni la trompeta ni el trombón, así que escogimos el fagot sin saber qué era»

A los 18 años, cuando terminó la selectividad, se trasladó a Madrid para continuar formándose en esta disciplina musical. «En el Conservatorio de Móstoles me preparé para poder estudiar fuera porque mi nivel no era tan alto como para irme a otro país», rememora.

«Tocar el fagot me llevó muchos años de aceptación. Hasta que me fui a Madrid, mi relación con este instrumento fue de amor-odio. En realidad es una disciplina que cuesta mucho y en la que hay que invertir bastante tiempo para conseguir que suene bien. Siendo adolescente no quería eso, solo quería estar con mis amigas», recuerda.

Terminó su formación en el Conservatorio Superior de Zaragoza, donde estuvo cuatro años antes de mudarse a Estrasburgo.

«Hice la especialidad de fagot en el Haut-École des Arts du Rhin de Estrasburgo». Allí estuvo dos años y se hizo con la única beca ofertada ese curso, con la que pudo formarse un año en Siracusa (Nueva York).

Al terminar la beca, se instaló en París para comenzar su carrera profesional en la Orquesta parisina. En este periodo impartió clases de fagot en varios conservatorios de la ciudad: el Maurice Ravel, el Paul Dukas y en el de Narbona.

Desde 2011 colabora con la Orquesta de Extremadura, cinco años más tarde comenzó con la de RTVE y el año pasado sumó a sus colaboraciones la de Córdoba.

Cada una de las interpretaciones que ha hecho recorriendo el mundo son especiales para la fagotista, pero guarda en su memoria con un singular cariño las actuaciones en la Ciudad de la Luz: «París es la ciudad de la cultura en todos los sentidos. Allí tienen una noción y un respeto por el arte diferente al de otros lugares».

«Tras instalarme en París, llegó la pandemia y decidí prepararme un curso que llevaba meses posponiendo por falta de tiempo, el de gestora cultural. Este título se saca en dos años, pero lo hice en uno para poder trabajar de ello cuanto antes», comenta. Hizo prácticas como gerente de la Orquesta de Extremadura y a raíz de esta experiencia, se forjó la idea de crear el Festival Internacional de Música, que acoge Badajoz hasta el 1 de octubre.

Desde que se trasladó al país vecino, la idea de crear un evento de este calibre rondaba la cabeza de la artista. «Lo tenía dentro, quería traer a Extremadura lo que yo tanto había buscado fuera. A raíz de la gestión cultural me decidí a crear un festival que también satisficiera la demanda que había», comenta. «Escuchaba a la gente decir que en la región no había oferta cultural y cursos de música y me lancé».

Su meta es ofrecer la mejor calidad musical al público y, sobre todo, a los alumnos de Extremadura. «Poder facilitar el acceso a grandes músicos, profesores y profesionales».

Además de expertos en la materia, el festival acoge marcas de primer nivel que facilitan los materiales a los alumnos.

Trío de cañas

Según explica la artista a HOY, se trata del primer evento de este tipo que se dedica al oboe, fagot y clarinete a la vez. «El trío de cañas es muy importante tanto en la formación pedagógica que recibimos en los conservatorios como en la orquesta. Siempre van juntos los tres instrumentos y no se hacen eventos dedicados a todos». A raíz de la primera edición, la organizadora encuestó a los asistentes y se decidió a incorporar los tres en esta ocasión.

Se define como ambiciosa, por ese motivo en esta segunda edición ha incorporado «todas las ideas» que tenía. Además, entre sus proyectos de futuro se encuentra la expansión del festival. La artista desea llevar la música a otros puntos de la región.

«Empecé en Badajoz porque es mi casa, pero quiero llevarlo a otras ciudades de Extremadura porque aquí realmente tenemos una gran oferta cultural».

Lo ha hecho en esta fecha para coincidir con el inicio de curso, cuando los alumnos «todavía tienen facilidad de movimiento y más motivación que cuando están terminando».

El festival está enfocado para que todo el mundo conozca lo que supone la preparación de un concierto. Desde las 9.00 hasta pasadas las 22.00 horas el evento estuvo repleto de actividades «para comprender qué conlleva un recital». La Facultad de Ciencias de la Documentación acogió talleres de confección de cañas, masterclass colectivas, exposiciones de instrumentos, materiales novedosos y conferencias. Todas las actividades fueron con la participación de grandes solistas de las mejores orquestas a nivel mundial, como la Filarmónica de Berlín, la de París o la de Múnich, entre otras.

Es abierto para todos los públicos, «desde los curiosos hasta los especializados».

El festival lo ha organizado Hae Won Oh en su totalidad, aunque cuenta con el apoyo de la UEx, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz: «Yo he conseguido los contactos, he organizado la reuniones con instituciones, la reserva de transportes... Es mucho trabajo pero estoy encantada de poder ofrecer todo esto al público extremeño y a quienes vienen de países tan lejanos», concluye.