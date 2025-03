Badajoz no hará presupuestos por dudas en los ingresos y el coste energético

La incertidumbre económica, no solo en cuanto a los ingresos que la ciudad pueda tener en 2023 por parte del Estado, sino también en los ... precios de la energía llevan al Ayuntamiento a aplazar la confección del presupuesto del próximo año.

En la misma semana que la Junta de Extremadura ha iniciado la tramitación de sus cuentas, Badajoz descarta de momento confeccionar las suyas. Argumentan dos motivos: que el Gobierno no ha especificado a los ayuntamientos cuánto dinero les va a transferir y que los precios, fundamentalmente los de la energía, están disparados.

El alcalde, Ignacio Gragera, asegura que no descarta presentar un borrador de cuentas para 2023. Pero no ahora. Argumenta que los ayuntamientos en general tienen un problema porque Hacienda «no nos dice qué línea seguir en cuanto a los ingresos».

«Los ayuntamientos dependemos mucho de la participación de ingresos del Estado y de las entregas a cuenta anticipadas, que se liquidan a final de año», explica. En ocasiones, esas liquidaciones dan un saldo negativo y el Ayuntamiento se ve obligado a devolver. «Entonces provoca un problema serio».

«El año pasado condonó las liquidaciones negativas, pero este no sabemos qué va a pasar». Y hasta que el Ministerio de Hacienda no aclare este punto y el Ayuntamiento de Badajoz sepa cuánto va a ingresar, no planteará presupuestos.

Gragera participa de la junta de gobierno de la FEMP, la asociación de ayuntamientos, que reclama a Hacienda una respuesta. «Cuadrar cuentas sin tener información es un brindis al sol. Nadie está haciendo presupuestos y quien los hace, los hace con una previsión B. Hasta donde yo conozco, solo Cáceres –que realmente ha aprobado los de 2022 hace mes y medio– ha dicho que los va a presentar. El resto de administraciones locales están pendientes de Hacienda».

Este es uno de los motivos de peso para que el alcalde de Cs retrase el debate de presupuestos. El otro factor al que apunta el concejal de Hacienda, Eladio Buzo (PP), es el alza de los precios. Sobre todo, de los costes energéticos.

Este 2022, la ciudad tenía previsto tres millones de euros en coste energético, pero esta semana aprobó cambios en los presupuestos para obtener casi 5 millones de euros con los que afrontar el aumento hasta final de año.

«Desde los servicios están haciendo consultas a las empresas y nos podemos ir a catorce, que es prácticamente el doble de los ocho millones de euros con los que esperamos terminar este 2022», explica Eladio Buzo.

«Con una incógnita de este tipo, lo lógico es que mantengamos un presupuesto en el que el capítulo 1 (personal) está bien organizado. Es absurdo llevar inversiones cuando no sabemos cuánto va a costar luz», señala el edil de Hacienda.

Por todo esto, el Ayuntamiento plantea prorrogar las cuentas de 2022 el próximo año. «Esto no significa que más adelante no lo vayamos a hacer, pero queremos ver por dónde van los ingresos y gastos». En esto coinciden PP y Cs. Y en que es mejor cuadrar los cambios en la prórroga de los presupuestos que hacer uno nuevo.

Tercer año electoral sin presupuestos en fecha

De no salir adelante las cuentas, 2023 sería el tercer año electoral seguido con el presupuesto municipal prorrogado.

Así ocurrió en 2015 (desde diciembre de 2014 no se aprobaron cuentas hasta abril de 2016). Igual que en 2019. Las cuentas de 2018 estuvieron vigentes hasta el verano de 2020. Estas previsiones, que estaban marcadas por las necesidades generadas por la pandemia, estuvieron en vigor hasta que se aprobó el último presupuesto en marzo de 2022. En 2007 y 2011 también se celebraron elecciones, pero hubo presupuestos municipales.