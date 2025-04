Badajoz celebra la Semana del Libro con lecturas de ‘El Quijote’ o de poemas de Antonio Rómar

Redación BADAJOZ. Martes, 15 de abril 2025, 08:10 Comenta Compartir

La ciudad de Badajoz celebra del 23 al 27 de abril la Semana del Libro con distintas actividades que tendrán lugar en el Museo Luis de Morales y que van desde un maratón de lectura de ‘El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha’ de Miguel de Cervantes y una lectura de poemas de Antonio Rómar, a cuentacuentos o teatro en inglés o juegos de cartas sobre la historia de la ciudad.

Con motivo del Día del Libro, que se celebra cada 23 de abril, esta semana arranca ese miércoles a las 10.00 con el XVIII Maratón de lectura de ‘El Quijote’, que se continuará desde el punto en el que se dejó el pasado año y que está orientado a centros escolares y público en general. Y concluirá el domingo 27 con un juego de cartas familiar sobre la historia de Badajoz de 11.00 a 14.00, y los relatos para todas las edades ‘Cuentos de Badajoz: ¡Historias de alfombras!’ de 12.00 a 13.30.

En las dos últimas actividades, a cargo de Amigos de Badajoz, se requiere inscripción previa hasta completar el aforo para grupos de 20 personas cada 30 minutos, según detalló el concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, que presentó ayer la Semana del Libro, que incluye para el jueves 24 a las 20.00 horas ‘El bosque que perseguía aquel incendio’, una lectura, a cargo de Aristas Martínez, de poemas de Rómar con entrada libre hasta completar el aforo, El viernes 25, de 17.30 a 19.30, será el turno del citado juego de cartas.

El sábado 26 será el turno de los más pequeños con actividades de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 en el patio del museo organizadas por la academia de inglés Kids&Us, y especialmente el cuentacuentos en inglés ‘Gina Ginger and Charlie Chives!’ a las 11,30, y el teatro en inglés ‘Gina Ginger and The Colour Fairy!’ con pases a las 12.30 y 18.30 horas, en ambos casos con inscripción previa hasta completar aforo.

Casablanca destacó igualmente que la Red Municipal de Bibliotecas lleva todo el mes realizando talleres de manualidades, de cocina creativa o de magia.