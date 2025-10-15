Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

Salen a 12,6 aspirantes por cada plaza convocada. Las 17 plazas de Bomberos que ha convocado el Ayuntamiento de Badajoz atraen a 214 aspirantes. ... Así consta en el Boletín Oficial de la Provincia de este miércoles, donde también se puede ver que 55 de los inscritos deben aportar más documentación o subsanar algunos errores si quieren continuar en el proceso. De momento, han quedado descartados por no pagar las tasas o no aportar su justificante, entre otras cuestiones.

El cuerpo cuenta actualmente con unos 65 personas entre sargentos, cabos y bomberos. Pero los bomberos denuncian desde hace años que no es suficiente para cubrir el turno de 10 agentes más un operador que atienda la centralita. Carlos Agama, del sindicato Aspolobba, explica que es «imposible que ningún día se pueda alcanzar el número» por la falta de efectivos. En principio, esta convocatoria proporcionaría el número suficiente para atender la reclamación, aunque insiste en que «a día de hoy no están cumpliendo los mínimos».

A pesar de que se han producido incorporaciones en los últimos años -como la de 2022, cuando se sumaron 16, y otros 10 en agosto de 2024- las jubilaciones son constantes. Cada cuatro o seis meses, hay una jubilación, que suele producirse entre los 60 y 61 años«. Esto obliga al Ayuntamiento a reforzar el servicio a través de horas extras, lo que costó en los primeros seis meses del año pasado más de 250.000 euros.

Agama advierte que el concurso-oposición que ahora comienza es un proceso largo, que se puede prolongar un año desde que arranca la convocatoria, que en este caso tuvo lugar en junio -cuando se convocaron 14 plazas- y se amplió en agosto con otras tres.

La oposición constará de cinco fases. La primera de ellas será la realización de un examen tipo test formado por 90 preguntas con cuatro opciones de respuesta y solo una será la correcta. Los aspirantes deben responder en 120 minutos.

El parque de bomberos de Badajoz busca personal ante la falta de efectivos y jubilaciones constantes

La prueba física está formada por un ejercicio de natación, resistencia en barra, una carrera de 3000 metros, un examen del callejero de la ciudad, pruebas de vértigo y la resolución de supuestos y problemas prácticos.

Deben aprobar también un examen de callejero, una prueba de vértigo y otra de casos prácticos.

Además, los aspirantes deben presentar el certificado que acredite que están en posesión del permiso de conducir clase C+E, es de decir que pueden conducir vehículos con cabeza tractora con un remolque acoplado cuya masa exceda los 750 kilos. Así como el título de patrón de navegación básica. En cuanto a la titulación, es necesario estar en posesión de la titulación de Graduado ESO o equivalente.

Una vez terminada la fase de oposición, valorada la fase de concurso (en la que los aspirantes suman puntos según su formación y cursos presentados) el tribunal hará público el listado con los aprobados. Ahí es donde se propone a los 17 que hayan obtenido mayor puntuación como funcionario en prácticas.

Estos tendrán que asistir a un curso de formación obligatoria de 12 semanas. A continuación tendrán que realizar las prácticas durante un mes para obtener la calificación de «apto» antes de ser nombrados funcionarios de carrera.

Brecha de género

Por el momento, el parque de Bomberos de Badajoz no cuenta con ninguna mujer. Pero esto puede cambiar, dado que hay inscritas en el proceso de selección. En el listado aparecen doce mujeres, que pueden convertirse en las primeras del parque de Badajoz.