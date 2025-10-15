HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los bomberos buscan a un menor en el azud de La Pesquera junto a los Geos en una imagen de archivo. HOY
214 aspirantes para 17 plazas

Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

202 hombres y 12 mujeres optan a las 17 plazas convocadas por el Ayuntamiento de Badajoz

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:57

Salen a 12,6 aspirantes por cada plaza convocada. Las 17 plazas de Bomberos que ha convocado el Ayuntamiento de Badajoz atraen a 214 aspirantes. ... Así consta en el Boletín Oficial de la Provincia de este miércoles, donde también se puede ver que 55 de los inscritos deben aportar más documentación o subsanar algunos errores si quieren continuar en el proceso. De momento, han quedado descartados por no pagar las tasas o no aportar su justificante, entre otras cuestiones.

