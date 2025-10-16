Badajoz arropa a las familias extremeñas que han sufrido pérdida gestacional o perinatal La asociación ALLÁ ha proyectado en la Fundación CB 'Una estrella fugaz', el documental que refleja el duelo de estos hogares

Badajoz se iluminó este miércoles 15 de octubre por un duelo que viven en silencio muchas familias extremeñas. El Ayuntamiento, el Puente Real o el edificio de las Tres Campanas lucieron los colores del Mes Internacional de Concienciación y Visibilización de las Muertes Gestacionales y Perinatales.

Con motivo de esta conmemoración, la Asociación ALLÁ, nacida en Extremadura en 2017 para «apoyar a madres, padres y familias que han sufrido pérdidas gestacionales, perinatales y neonatales», proyectó ayer en la capital pacense el documental 'Una estrella fugaz'. Una cita que tuvo lugar en la sede de la Fundación CB en Montesinos 22 y que reunió a decenas de asistentes para romper el silencio en torno a un «duelo que afecta profundamente a miles de familias en Extremadura y que, con demasiada frecuencia, queda relegado al olvido».

Este trabajo audiovisual está dirigido por Ignasi Guerrero y Arturo Méndiz. Narra el viaje emocional de una familia tras la pérdida de su hijo Pep, quien luchó durante cuatro meses en la UCI neonatal. A través de esta historia, se abre una ventana al mundo de las Unidades de Cuidados Intensivos neonatales y pediátricas, un entorno «duro y hermoso» donde se salva vidas, pero también donde el duelo por las que no se pueden salvar necesita ser visibilizado. «La gente no lo conoce, no sabe qué es esto. El mundo de las UCI neonatales y pediátricas, en el que familias y personal sanitario tratan de salvar la vida de tantos niños, es un mundo duro y, al mismo tiempo, hermoso. Ahí estuvo mi hijo Pep luchando durante cuatro meses por vivir», explica Ignasi Guerrero, director del film.

Ampliar Puente Real, iluminado este miércoles en el Mes Internacional de Concienciación y Visibilización de las Muertes Gestacionales y Perinatales. HOY

Esta producción, estrenada el año pasado y proyectada en diversas comunidades autónomas, busca normalizar el duelo perinatal, dar voz a los hijos fallecidos demasiado pronto y fomentar un apoyo comunitario que transforme el dolor en memoria y resiliencia.

Acompañamiento emocional

En Extremadura, la Asociación ALLÁ organiza actividades como esta para ofrecer acompañamiento emocional a través de grupos de ayuda mutua, reuniones presenciales en Badajoz, Cáceres y Almendralejo, y contacto vía redes sociales. Sandra Díaz Fraiz, presidenta de la entidad, destaca que «realizan reuniones presenciales para prestar esa ayuda, también se tiene contacto con otras familias mediante las redes sociales. Unas veces se desplazan a Cáceres, y otras a Badajoz, para mantener estas charlas, que son parte fundamental para llevar este proceso de la mejor manera posible». Este evento, en colaboración con la Fundación CB, se enmarca en una serie de iniciativas de octubre, incluyendo el Día del Recuerdo en estas ciudades y la proyección veraniega de otro documental, «Otras madres», en la misma sede.

«No queremos que ninguna familia se sienta sola en su duelo» Sandra Díaz Fraiz Presidenta de ALLÁ en Extremadura

Una llamada la sociedad extremeña

Desde este colectivo consideran que «las muertes neonatales y perinatales no pueden quedar relegadas al olvido». En Extremadura, ALLÁ invita a profesionales sanitarios, instituciones y la ciudadanía a unirse a esta causa. «No queremos que ninguna familia se sienta sola en su duelo. Eventos como este nos permiten compartir experiencias, dialogar y construir redes de apoyo que honren la memoria de nuestros hijos», añade Díaz Fraiz.

Tras la proyección, se abrió un espacio de diálogo para compartir vivencias, reforzando el compromiso de la asociación con la salud emocional regional.

