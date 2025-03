El PP de Badajoz advierte a Gragera que el cese de Solana incumple el acuerdo de gobierno

REDACCIÓN Jueves, 7 de julio 2022, 22:05 Comenta Compartir

El Partido Popular de Badajoz ha tachado el cese de María José Solana como concejal de Policía como un «arrebato sin sentido más que una solución efectiva» y ha advertido al alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, que esa decisión incumple el acuerdo de gobierno de 2019.

Así lo ha expresado el grupo político en un comunicado hecho público en la noche de este jueves en el que afirma que está dispuesto a seguir avanzando en el acuerdo de gobierno «que hasta ahora ha dado grandes frutos para la ciudad y sus pedanías». «Al Partido Popular de Badajoz le gustaría poder confiar en las palabras del propio primer edil de esta misma mañana, en las que aseguraba que el acuerdo de gobierno no se iba a romper, que no se iba a proceder a ninguna actuación o cambio que no fuera consensuada y que iba a dar tiempo a las partes implicadas para lograr que la situación fuera en todo momento la más favorable para la ciudad y los trabajadores municipales en su conjunto», se añade en el comunicado.

Indican que los populares no querían ahondar en un error que afectaba gravemente a los intereses de los trabajadores municipal, el propio consistorio y toda la ciudad, y por eso consideran que lo mejor era cerrar con todos los empleados un nuevo acuerdo laboral que beneficiara a los trabajadores municipales por igual y sin discriminación.

«El Partido Popular de Badajoz sigue trabajando, como ya ha manifestado esta mañana, con sus nueve concejales en bloque, para contribuir en el desarrollo, progreso y bienestar de la ciudad y sus pedanías, y por el respeto de los derechos de todos los trabajadores municipales. Ese es el único interés que mueve al PP de Badajoz capital y a todos y cada uno de sus miembros. Desde la estabilidad, la seriedad y el buen hacer de la gestión municipal, como ha demostrado durante años, lograr que Badajoz y todas sus pedanías sigan prosperando, ningún otro interés partidista sería lícito ni aceptable para el Partido Popular», han concluido.