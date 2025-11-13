HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Badajoz acoge unas jornadas sobre movilidad en ciudades de medio tamaño

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, invitó ayer a afrontar varios desafíos para tener una red de movilidad «moderna, inclusiva y sostenible». Así lo puso de manifiesto durante las Jornadas de Movilidad en Ciudades Medianas, organizadas en Badajoz por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Extremadura.

Para lograr este objetivo, apuntó, hay que afrontar diferentes retos, tales como la cohesión entre lo urbano y lo rural, ofrecer alternativas «reales» al vehículo privado, impulsar la movilidad activa y no motorizada, y tener una «buena» red de conexión entre territorios.

Además, por encima de todos ellos, debe estar la cooperación entre ayuntamientos, diputaciones, Junta de Extremadura, Gobierno de España, universidades, empresas del sector y ciudadanía permitirá construir una red de movilidad moderna, inclusiva y sostenible, «porque la movilidad no puede ser una responsabilidad aislada de ninguna administración», subrayó.

Martín Castizo señaló que «el futuro de la movilidad no se puede improvisar, sino que necesita planificación, diálogo y compromiso», con una visión centrada en las personas, apunta en nota de prensa la Junta. Asimismo, indicó que, dadas las circunstancias territoriales de Extremadura, «hay que mirar la movilidad desde una doble perspectiva: la urbana, que debe avanzar hacia modelos más sostenibles y saludables; y la territorial, que debe garantizar la cohesión entre todos los espacios de Extremadura».

A este foro también asistió el director general autonómico de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera.

