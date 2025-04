El Ayuntamiento de Badajoz sigue adelante con el edificio social de Padre Tacoronte

Rocío Romero Badajoz Jueves, 1 de septiembre 2022, 07:20 Comenta Compartir

El Ayuntamiento sigue adelante con el proyecto para construir un centro social en la avenida Padre Tacoronte a pesar de la oposición de los colectivos de la zona. Asociaciones de las 800, El Gurugú y El Progreso han recogido mil firmas este verano para pedirle al Ayuntamiento que el edificio sea un centro cívico y ofrezca viviendas para los jóvenes. La negativa al proyecto continúa por parte de los vecinos y de la oposición del PSOE.

Sin embargo, el Ayuntamiento sigue adelante con la construcción del albergue social y acaba de adjudicar la redacción del proyecto para construir el edificio. El Instituto Municipal de Servicios Sociales ha adjudicado definitivamente el diseño del edificio a Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo Estudio SL. este mes de agosto. La adjudicación provisional tuvo lugar en julio.

Este edificio se construirá con los fondos europeos Dusi con 1,8 millones de euros. El Consistorio trata de agilizar la gestión de este programa porque le queda aún 12,5 millones sin gastar de los 18,8 millones de euros asignados. Si no acreditan todo el dinero para el 31 de diciembre de 2023, es muy posible que tenga que devolverlo.

El tiempo corre en contra del Ayuntamiento tanto para emplear el dinero como para cambiar los proyectos que faltan por materializar. Parte del retraso en la ejecución de estos fondos se debe a que el Ministerio encargado de revisar los proyectos tardó en aprobarlos. Cambiarlos ahora supone un tiempo que el Consistorio no tiene. Incluso tendrá que correr para terminar el edificio en un año y cuatro meses, cuando ni si quiera tiene las obras adjudicadas.

Las prisas se aprecian también en la adjudicación de la redacción del proyecto, dado que da cuatro meses a los arquitectos para entregar un trabajo que permita sacar a concurso las obras.

Desde el Consistorio descartan realizar declaraciones sobre los motivos que les llevan a seguir adelante. Apuntan a la defensa que hizo Cáritas en julio porque esta entidad los gestionará en el futuro.

Entonces, el delegado en la ciudad, Paco Maya, achacó la negativa de los vecinos al desconocimiento y afirmó que «el centro de acogida no traerá más delincuencia ni más marginalidad».

«Enviaremos las firmas hasta al Defensor del Pueblo porque creemos que tenemos razón» antonia nieto, portavoz del movimiento vecinal

Las asociaciones se han citado de nuevo el lunes para ver qué otras medidas pueden tomar para que las administraciones reconsideren el proyecto. Antonia Nieto, portavoz de este movimiento vecinal contra el uso del inmueble como albergue, explica que enviarán todas las firmas recabadas a las instituciones. «Las enviaremos al Ayuntamiento, a la Junta y hasta al Defensor del Pueblo porque creemos que tenemos razón. No es insolidaridad ni falta de amor al prójimo». Prefieren que el edificio se convierta en un centro cívico y viviendas de protección oficial, que no sociales, para jóvenes. «Así se podría revitalizar y regenerar la barriada», afirma.

«Los fumaderos existen»

Esta vecina, que en su día puso en marcha los centros de promoción de la mujer, explica la negativa. «El barrio está muy deteriorado porque tenemos producción, recolección, venta y consumo. Y sabemos de qué. Los fumaderos existen y están proliferando y tenemos esa cruz encima que no queremos», señala.

«No despreciamos a nadie por pobre ni por consumidor, pero hay otros muchos solares en la ciudad» antonia nieto, portavoz movimiento vecinal

Antonia Nieto no duda de que el centro de Cáritas sea necesario y de que hay que cuidar a todos los que lo necesiten. «Pero que nos lo vayan a traer aquí cuando aquí se ve tanta venta ... No me parece. Ni mí ni a la cantidad de firmas que hemos cogido». El número de firmas supera el millar, según otras fuentes del movimiento vecinal.

«No despreciamos a nadie por pobre ni por consumidor, pero hay muchos solares y terrenos en la ciudad públicos en los que se puede hacer el centro. Traerlo aquí, con lo que tenemos, es un sinsentido. No es el lugar».

Un edificio de 2.000 metros cuadrados El edificio de nueva construcción entre Padre Tacoronte y Zapata, en la antigua sede de la asociación de vecinos de El Progreso, medirá 2.000 metros cuadrados. Contará con 60 plazas y tres usos: centro de servicios sociales; centro de día para 40 personas y de acogida para otras con 17 habitaciones; y casa de acogida con quince plazas y dos apartamentos.

