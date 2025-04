El Ayuntamiento de Badajoz habilita seis zonas de aparcamiento en Valdepasillas

La Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Badajoz avanza estos días en la creación y remodelación de seis espacios públicos de Valdepasillas ... que están siendo habilitados como zonas de aparcamiento. En uno de los casos la parcela ya tenía este uso, como ocurre en un solar vallado que se encuentra al inicio de Francisco Guerra, pero en el resto se trata de espacios en desuso a los que ahora se les quiere sacar más partido.

Con este proyecto, el Ayuntamiento intenta solventar el problema que supone el limitado número de plazas de aparcamiento en la barriada de Valdepasillas. Se adelanta también a la supresión de plazas que supondrá la construcción del nuevo carril bici de Sinforiano Madroñero, que comenzará en pocas semanas.

Francisco Guerra Delante de la subestación de Endesa.

Juan Simeón Vidarte Entre la avenida Sinforiano Madroñero y Carrefour.

Sinforiano Madroñero En la parcela donde ya se aparca a la altura de la parada de taxis.

Sinforiano Madroñero En la parcela donde ya se aparca junto a Telepizza.

Juan Miró En la parcela que hay junto al Bioclimático.

Jacinta García Hernández En un pequeño solar junto al parque Pérez Jiménez.

Ese es el motivo por el que ha decidido llevar a cabo un proyecto para implementar seis aparcamientos temporales y así evitar las dobles filas.

El encargo municipal ha sido hecho a la empresa Cacho de acuerdo con el proyecto aprobado, aunque se ha producido un cambio que afecta a la ubicación del estacionamiento que iba a realizarse junto a la plaza de la Molineta (frente al pub Sonata).

En un primer momento, el proyecto contemplaba actuar en el solar donde se instalan las atracciones de feria, pero finalmente se ha decidido desplazar el estacionamiento a una zona de tierra más pequeña situada junto al parque José Pérez Jiménez, al lado de la guardería Dumbo.

Esa obra comenzó días atrás y ya ha sido rebajada la acera para crear el acceso de los vehículos.

Otro de los estacionamientos en obras es el que se encuentra en la calle Juan Simeón Vidarte, al otro lado de la avenida Sinforiano Madroñero.

Los vecinos del edificio América 2, que se encuentra justo al lado, expresaron la pasada semana su descontento con esta obra al entender que existe otro aparcamiento a escasos metros (entre la inspección de la Policía Local y Carrefour) que cumple la misma función, pero también hay un gran número de vecinos de la barriada que ven con buenos ojos el nuevo estacionamiento asfaltado porque amplía el número de aparcamientos disponibles.

Francisco López, de 54 años, asegura que en esa zona el complicado aparcar. «Hace 30 años era relativamente sencillo, pero hoy ya no». Defiende que muchas familias tienen más de un vehículo, por lo que ve necesario ampliar los espacios de estacionamiento. «Con las nuevas generaciones ha aumentado el uso del coche y con el número de plazas que hay por la zona es casi imposible encontrar hueco», añade este vecino.

La zona central frente a Telepizza. Nueva explanada en Juan Simeón Vidarte. Aparcamiento frente a la plaza de la Molineta. Casimiro Moreno

Este pacense no ve problema en que estos parkings ocupen descampados. En su opinión, no perturban la estética del entorno. «Yo pienso que es más importante la utilidad que el contraste que va a causar en el paisaje urbano».

Raquel Pérez, de 59 años , también está conforme con el nuevo aparcamiento de Juan Simeón Vidarte. Es vecina del barrio y no ve problema. Pérez no niega que podría tener un impacto visual al romper la continuidad de zonas verdes que se inicia en la plaza de la Molineta. Con todo, le parece una buena decisión. Como frecuente usuaria de vehículo, ve imprescindible el aumento de plazas públicas en una de las barriadas más pobladas de la ciudad. En todo caso, le gustaría que el nuevo aparcamiento no fuese de asfalto y que hubiese árboles. «Yo preferiría que fuera un aparcamiento perfectamente integrado y no rompiera la estética».

Una valoración positiva hace Joaquín Malabé, propietario del café-bar Lago, de los nuevos aparcamientos. Sus clientes tienen dificultades para estacionar, incluso él mismo ha llegado a tener problemas para encontrar sitio. «En ocasiones se han ido a otros locales», protesta. En su opinión, es acertado que se apueste por dar una solución definitiva a la falta de estacionamientos.

La actuación municipal también afecta a las dos plazas de estacionamiento situadas junto a Sinforiano Madroñero. Una está junto a la parada de taxis y la otra frente a Telepizza. En ambos casos se va a actuar en la zona central para crear nuevas plazas de estacionamiento.

La inversión del Consistorio asciende a unos 350.000 euros, una cantidad que también permitirá habilitar una explanada de aparcamiento en la avenida Joaquín Sánchez Valverde, junto a las futuras instalaciones de Preving, y hormigonar una pequeña plaza en la calle Camilo José Cela de Suerte de Saavedra. El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, cree que este proyecto mejorará la vida de los vecinos.