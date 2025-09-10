HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Ayuntamiento cifra en 55.000 los usuarios que han pasado por las piscinas de Badajoz este verano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:18

El Ayuntamiento de Badajoz cifra en más de 55.000 los usuarios que han disfrutado desde el mes de junio y hasta el 8 de septiembre de las piscinas municipales de verano de La Granadilla y San Roque, tras su apertura el pasado 14 de junio.

La piscina de La Granadilla ha contado con 43.265 usuarios mientras que la de San Roque con 11.825 «y hasta en 10 ocasiones el aforo ha estado completo», han detallado en nota de prensa. Entre los datos aportados, añaden que el mes de julio ha sido el más numeroso con más de 26.000 usuarios entre las dos instalaciones.

Las instalaciones gestionadas por la FMD del Ayuntamiento de Badajoz han contado con un horario de apertura de lunes a domingo de 11:00 a 21:00 y este año han renovado mobiliario como 16 merenderos nuevos, sombrillas y pérgolas, así como las taquillas y vestuarios.

También ha estado disponible el servicio de Bibliopiscinas, una iniciativa de la Concejalía de Cultura a través de la cual se acerca la cultura y los libros a los usuarios, con más de 3.000 títulos, prensa, revistas y juegos de mesa, además de actividades como talleres, manualidades y cuentacuentos para los más pequeños.

