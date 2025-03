El Ayuntamiento de Badajoz no eliminará la prohibición de hacer botellón

Dentro de unos días desaparecerán las mascarillas de los interiores y, con ellas, las pocas restricciones que quedan activas debido a la pandemia de la ... covid 19. Salvo la prohibición del botellón. El Ayuntamiento de Badajoz descarta volver a autorizar esta práctica.

Beber en la calle está prohibido, pero los ayuntamientos tienen la potestad de autorizar zonas donde se puede celebrar botellón. Desde 2016 el ferial de Caya es el único lugar donde se puede hacer botellón en Badajoz. Este permiso quedó anulado por el Consistorio pacense al inicio de la pandemia por motivos de seguridad. En principio el entonces alcalde, Francisco Fragoso, indicó que la prohibición se mantendría vigente durante el estado de alarma, pero finalmente se extendió.

Por el momento, el botellón seguirá prohibido en Badajoz. «En este momento no se plantea eliminar la prohibición de hacer botellón», indican desde el Ayuntamiento que tampoco da una fecha para revisar esta decisión.

Eso sí, hay excepciones para esta prohibición. La más llamativa tuvo lugar en febrero, durante los Carnavales, cuando se suspendió la prohibición de forma temporal. Miles de personas se reunieron en el Paseo Fluvial, la calle Mayor o el Paseo de San Francisco.

Sí al botellón en fiestas privadas

Los eventos privados también puede llevar a cabo esta práctica. La semana pasada se celebró la Fiesta de la Primavera en Badajoz como un año normal. Más de 4.000 jóvenes se reunieron de botellón en el ferial de Caya, sin embargo, esta práctica está prohibida ¿Cómo lo hicieron los participantes? Porque acudieron a una fiesta privada dentro del auditorio del recinto ferial. Una vez dentro, además de ver actuaciones, pudieron hacer botellón como cualquier año. Eso sí, solo a ese lado de la valla. Fuera sigue prohibido.

«Es absurdo que se pueda hacer botellón 'indoor' (a cubierto), pero no lo autoricen en la calle. Es para que los bares hagan negocio» tomás buendía Estudiante

Y seguirá prohibido. Esto molesta a los jóvenes que no entienden que la prohibición sea por motivos de seguridad. «Si fuese por la pandemia, no estarían abiertas las discotecas ni se podría celebrar un botellón 'indoor' (en interior). Simplemente no quieren autorizarlo y así hacen negocio los dueños de los bares». La queja es de Tomás Buendía, alumno de la Universidad de Extremadura. Este estudiante indica que solo hace botellón «en ocasiones especiales, solo el primer año de estudios iba todas las semanas».

«En la Fiesta de la Primavera (la celebración privada), hubo gente que llevaba botellón para tomar algo antes de entrar y la policía se lo impidió. Cruzabas la puerta y podían comprar el botellón y colocarte en el auditorio», se lamenta Buendía. Este joven pacense cree que la prohibición no se debe a la pandemia, sino a que el Ayuntamiento quiere evitar ocuparse de la seguridad o la limpieza de estos eventos.

Habitualmente los botellones más numerosos se celebran los jueves y también en fechas marcadas como el final de curso, la Fiesta de la Primavera o el llamado 'Día del borracho' que es la última jornada con clases antes de las vacaciones de Navidad. La última vez que se iba a celebrar, en las pasadas fiestas, la Policía Local desplegó un dispositivo en el ferial de Caya para ir echando a los que llegaban hasta allí con bolsas con alcohol. «Eso fue absurdo. Nosotros no pudimos hacer fiesta aunque hay gente que lleva dos años de universidad y no ha salido por la pandemia. Sin embargo en Navidades en las casas, los bares y las discotecas, se podía hacer cualquier cosa».

«Mantener el botellón prohibido solo va a conseguir que haya gente bebiendo en la calle en distintas zonas o que se hagan fiestas en pisos» maría Estudiante

Esta última queja es de María, que no quiere dar su apellido, y también ve mal que no se levante la prohibición. «Ya se puede hacer de todo, pero parece que los jóvenes seguimos castigados, se los ha tratado de forma muy injusta».

«Mantener el botellón prohibido solo va a conseguir que haya gente bebiendo en la calle en distintas zonas o que se hagan fiestas en pisos», añade.

De hecho, tras el confinamiento se dispararon las denuncias de la Policía Local por gente bebiendo en la calle y también las quejas de vecinos por ruidos en las viviendas. La Alcazaba ha sido una de las zonas que más botellones ilegales ha acogido, pero esta práctica se ha mantenido de forma ilegal en muchos otros barrios. Ha habido en el Paseo Fluvial, en la carretera de la Granadilla e incluso en el parque de Las Vaguadas. En otras zonas de España la prohibición incluso ha causado enfrentamientos violentos.