El Ayuntamiento de Badajoz privatiza la centralita de emergencias de los bomberos

Cuando un vecino de Badajoz llame a los bomberos, le contestará una empresa privada. El Ayuntamiento ha decidido privatizar la centralita de emergencias del Servicio ... Municipal de Extinción de Incendios.

Los responsables municipales no han atendido la petición de HOY para explicar este cambio, pero han sacado a concurso la concesión de la gestión de la centralita para dos años. Supondrá una inversión de casi 400.000 euros. En concreto la licitación es de 397.284 euros para dos años y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 2 de agosto.

La empresa adjudicataria tendrá que tener un operario en el parque las 24 horas del día los 365 días del año en turnos de mañana, tarde y noche. También deberá contratar a un coordinador y ofrecer un refuerzo de un segundo operario cuando sea necesario, como en caso de activarse un plan de emergencias o por fenómenos climatológicos adversos. Para cubrir este extra la subcontrata deberá ofrecer una bolsa de horas de al menos 144 horas al año.

Esta privatización de un servicio que hasta ahora asumía el personal municipal, se une a otras medidas similares del Consistorio. Por ejemplo, el mantenimiento de las 70 zonas de juegos infantiles o el mantenimiento de las rotondas y medianas.

Uno de los principales objetivos de este contrato, según se puede comprobar en el pliego de condiciones, es que los bomberos no tengan que realizar esta tarea. En la actualidad, según ha podido saber HOY ya que el Ayuntamiento no ha informado de este cambio de gestión, hay tres operadores en la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios. Se desconoce qué será de su futuro laboral o si será reubicados en otros servicios.

Estos tres operadores, como han denunciado numerosas veces los sindicatos, no son suficientes para atender todos los turnos los 365 días del años, por lo que es habitual que sea el personal operativo el que atiende la centralita, es decir, los efectivos preparados para incendios u otras emergencias.

Con la subcontrata el Consistorio pretende acabar con este problema. «El adjudicatario se compromete a cubrir cuantas situaciones de absentismo laborales se produzcan, motivadas por cualquier causa, de modo que siempre quede garantizada la totalidad de las prestaciones, sin incremento del precio». Los sindicatos de bomberos se oponen a la medida y piden que se garantice la formación en emergencias del personal y que conozcan el callejero

Añaden: «Además, la organización diaria garantizará que el servicio se presta sin interrupción, por los descansos o pausas a las que el personal del adjudicatario tenga derecho. En ningún caso el personal operativo cubrirá los descansos o pausas del personal adjudicatario».

En la actualidad hay tres operarios de emergencias en la plantilla municipal y no son suficientes para cubrir todos los turnos. Cuando no están, un bombero sale del turno de calle y trabaja en la centralita.

Más barato que ahora

El Ayuntamiento de Badajoz ha realizado un estudio para justificar la privatización del servicio. En el mismo alegan que cada año los bomberos invierten muchas horas en esta tarea en lugar de estar en labores operativas.

En concreto en 2022 los bomberos tuvieron que atender 6.701 horas en la centralita de emergencias. El Consistorio pacense valora este trabajo en 210.490 euros teniendo en cuenta el precio de las horas de trabajo de estos especialistas. La subcontrata costará, por todo el servicio, menos de 200.000 euros al año.

A pesar de que pretende que los bomberos no pierdan turnos en la centralita, los principales sindicatos que tienen representación en el servicio (CSIF, Aspolobba y UGT) se oponen a la medida.

Oposición de los sindicatos

Según indican desde CSIF, su objetivo no era que se privatizase la centralita, sino aumentar el número de operadores especializados en la plantilla. A los sindicatos les preocupa que las personas contratadas por la empresas responsables no tengan formación en emergencias o no conozcan en profundidad el callejero de Badajoz.

«Puede suponer un riesgo para la ciudad y para nosotros», indican desde CSIF refiriéndose a los efectivos de extinción de incendios de la ciudad.

Los operadores tendrán que atender las llamadas que lleguen al servicio municipal desde el servicio de emergencias 112, con base en Mérida, pero también de forma directa a los bomberos pacenses en el teléfono 080. Según recoge el pliego el servicio debe «prestarse ininterrumpidamente las 24 horas del día, todos los días del año, sin excepción alguna».

La centralita seguirá estando en el parque de bomberos situado en El Nevero y cubrirá 1.480 kilómetros cuadrados. Según el pliego de condiciones la principal función será recibir y gestionar las llamadas de emergencia. Tendrá que movilizar al personal operativos a través de los sistemas establecidos. Actualmente hay megafonía en el parque, pero podría cambiar.

Además la centralita tendrá que llamar a otros servicios municipales si es necesario, como Policía Local o Limpieza. También deberá informar al jefe de guardia de los incidentes, controlar las entradas y salidas de vehículos del parque y cerrar las puertas. La empresa subcontratada será responsable del mantenimiento informático y del archivo de las operaciones que se realicen. También deberán hacer encuestas a los usuarios para comprobar el buen funcionamiento del servicio si lo requiere el Ayuntamiento.