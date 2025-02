El Ayuntamiento de Badajoz pide 1,2 millones de fondos europeos para arreglar Tulio

El futuro de la barriada de Fuente Caballero, más conocida como Tulio, está en manos de Europa. El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado que está ... pendiente de una subvención de los fondos europeos para poder urbanizar la zona.

En concreto, el Consistorio pacense ha tramitado una manifestación de interés, es decir, una propuesta para que destinen fondos europeos. Esta gestión está en manos de la Junta de Extremadura. Los responsables municipales han pedido 1,2 millones de euros a cargo de los fondos destinados a recuperar barrios deprimidos. Estas ayudas, sin embargo, aún no se han convocado, por lo que habrá que esperar para saber si el proyecto de Tulio se incluye.

Así lo explicó ayer el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, tras reunirse con representantes de la barriada de Tulio. Esta zona cuenta con 50 familias, está en un camino que sale del Cerro de Reyes y lleva años reclamando contar con servicios municipales. Actualmente solo cuentan con el servicio municipal de recogida de basuras, pero no tiene asfaltado, sus caminos son de tierra y no cuentan con agua potable, red de saneamiento de aguas fecales ni iluminación.

Las casas de Tulio se edificaron hace 30 años de forma ilegal. Sin embargo, sus vecinos reclaman que otras barriadas con el mismo origen han sido urbanizadas y que llevan años pagando IBI, pero sin recibir servicios. El principal problema es el agua. El que reciben actualmente es de un pozo y tiene muy mala calidad. Solicitan que se conecte la barriada con la red de suministro, que está a 600 metros de este barrio.

Urueña les reiteró ayer que no pueden darles servicio, ya que sus casas están en suelo urbano no consolidado. «Es privado y se puede urbanizar igual que se hace en la avenida de Elvas, pero son los propietarios», explicó ayer el edil de Urbanismo. Sin embargo, Carlos Urueña reconoce que los vecinos de Tulio no pueden costear la urbanización de la zona. Ante esto optan por una subvención que les ayude a urbanizar la zona y reparcelarla. Una vez cumplidos estos trámites podrían contar con servicios.

Piden ayuda a la Junta

Los representantes vecinales de la barriada de Tulio consideran positiva la propuesta del Ayuntamiento tras tantos años de lucha. Antonio Rosado, presidente de la asociación de vecinos, aseguró ayer que puede ser la solución aunque lamentó que no haya fechas ni plazos.

Rosado espera que la Junta de Extremadura valore el proyecto y les incluya en los fondos europeos.

A este respecto el edil de Urbanismo aseguró que la intención municipal no es pasar el problema a la Junta, pero que consideran que los fondos europeos serían adecuados. También resaltó que la solicitud se hizo en abril de 2021 siendo alcalde aún Francisco Fragoso.

Por último, Urueña rechazó adelantar alguna obra, como la conexión del agua, por los problemas legales que supone. «Es un delito urbanístico», indicó. «Ya hubo una sentencia. En Los Lebratos nos reclamaron que llevásemos servicios y el juez le dio la razón al Ayuntamiento porque no lo permite la ley», explicó.