El Ayuntamiento de Badajoz dice que no puede regar en el parque del río por la apertura del azud

El Ayuntamiento de Badajoz criticó ayer que la Confederación Hidrográfica del Guadiana haya decidido abrir las compuertas del azud sin avisar porque, por ello, no ... se puede regar en el parque del río.

En una nota, el Consistorio recuerda que la CHG informó el lunes a través de los medios de comunicación y redes sociales que ese mismo día iba a proceder a la apertura de las compuertas del azud para realizar «operaciones relacionadas con las obras que se están llevando a cabo».

Esta actuación, que se prolongará durante unos 20 días «ha provocado que descienda el nivel del agua del tramo urbano, así como el vaciado de los pozos que posibilitan el riego en el parque del río», informa el Ayuntamiento.

Por este motivo desde la pasada noche el sistema de riego de este parque no está activo al no contar con agua. «El Ayuntamiento de Badajoz lamenta que se haya llevado a cabo esta acción sin comunicación previa y en una época del año como es la estival en la que las temperaturas son elevadas y que provocará a buen seguro que el césped del parque empeore su estado mientras no tenga riego».

Además, el Consistorio considera que «hubiera sido prudente dar aviso de las actuaciones con la antelación precisa para dotar al riego de una alternativa. No es la primera vez que sucede esto».