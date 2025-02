El Ayuntamiento de Badajoz cierra 2023 con un remanente de 61,4 millones

El Ayuntamiento de Badajoz cierra el año 2023 con un ahorro de 61,4 millones de euros. Esta cifra aparece en la liquidación de las cuentas del ejercicio pasado, según explica el concejal de Hacienda, Javier Gijón, y de las que dará cuenta en el ... pleno de mañana.

La cifra bajará en solo unas semanas, cuando el Consistorio amortice el préstamo para el plan de impulso a la economía local que firmó a finales de año. Este tiene un importe de 25,8 millones de euros que se invertirán en obras, servicios y adquisiciones para la ciudad. Por lo que, una vez que el banco salde el préstamo, los ahorros quedarán en 35,7 millones de euros.

El concejal de Hacienda indica que el endeudamiento municipal bajará entonces a un 0,019% (debido a unos avales a la inmobiliaria municipal). Ese bajo nivel de deuda permitirá al Consistorio concurrir a los próximos fondos europeos Edusi en condiciones de poder cofinanciar nuevos proyectos. Gijón, que también se encarga de solicitar este tipo de subvenciones, indica que están pendientes de la próxima convocatoria y que, aunque aún no se conocen los detalles, cree que «el remanente permitirá a la ciudad cofinanciar proyectos europeos sin necesidad de recurrir a préstamos».

En la liquidación de las cuentas de 2023 se recoge también que el gasto municipal ascendió a 153 millones de euros, mientras que tuvo unos ingresos de 173,5 millones de euros. El resultado presupuestario es, por tanto, de 20.148.000 euros. En el año se realizaron incorporaciones de los ahorros de años anteriores que permitieron tener un resultado presupuestario total de 38,2 millones de euros.

El periodo medio de pago oscila entre los 13 y los 17 días, según esta misma liquidación.

En 2023, Badajoz funcionó con el presupuesto prorrogado de 2022. En la misma situación se encuentra este año, dado que a pesar de los esfuerzos del gobierno local por cerrar un acuerdo con los trabajadores municipales para un aumento salarial, aún no ha podido hacerlo. Y, hasta que no lo tengan, no podrán cerrar unas cuentas nuevas.