El Ayuntamiento de Badajoz busca empresa para organizar el mercado de Almossassa a 17 días de la fiesta

El Ayuntamiento de Badajoz ha apurado los plazos para organizar la fiesta de la Almossassa. Tanto que ha tenido que convocar por procedimiento de urgencia ... un concurso para contratar a una empresa que se encargue de seleccionar y coordinar los puestos del mercado árabe y de toda la decoración y animación callejera durante los tres días que dura la fiesta.

Tras dos años celebrándose la fiesta con la que Badajoz conmemora la fundación de la ciudad con muchas limitaciones por la pandemia, este año recupera su programación al completo, incluido el mercado árabe en la Plaza Alta que es uno los grandes atractivos de Almossassa por la cantidad de público que congrega.

En las ediciones previas a la covid, el Ayuntamiento también ha recurrido a una empresa externa para que organizase el mercado. La diferencia es que este año se le ha echado el tiempo encima, ya que han sacado el concurso a 17 días de que se inaugure a ritmos orientales el zoco árabe.

La declaración del procedimiento de urgencia permite al Ayuntamiento reducir los plazos administrativos legales tanto de presentación de ofertas como de valoración y adjudicación del concurso. No obstante, hasta el día 14 tienen las empresas para optar al concurso y, después tendrá que reunirse la mesa de contratación para evaluar las ofertas y resolver el contrato. La adjudicataria no tendrá mucho margen de maniobra, ya que el Ayuntamiento exige que el montaje del mercado árabe comience el día 19. Esto en el mejor de los casos, el peor escenario será que el concurso quede desierto porque no se presente ninguna empresa, lo que impediría contar con las actividades lúdicas de Almossassa.

Inaplazable

La celebración de la fiesta será los días 23, 24 y 25, una fecha inaplazable porque coincide con la conmemoración de Almossassa también en la ciudad portuguesa de Marvão, que comparte con Badajoz al mismo fundador, Ibn Marwan.

El Ayuntamiento exigirá a la empresa que se encargue de organizar el mercado árabe que tenga al menos un centenar de puestos (con un mínimo de tres teterías y sin que más del 15% sean de alimentación). Además, debe decorar las plazas y las calles y ofrecer un programa de animación que incluya el espectáculo de inauguración, los pasacalles, cuentacuentos, talleres de artesanía, un concierto al aire libre, una velada poético-musical en las Casas Mudéjares, así como el campamento árabe y la exposición de cetrería en la Alcazaba.