El Ayuntamiento de Badajoz anuncia restricciones en el uso de pirotecnia durante las Navidades

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, se ha comunicado este lunes con los ciudadanos pacenses para desear «la mayor felicidad» y anunciar restricciones en el ... uso de la pirotecnia y en los estacionamientos, entre otras cuestiones.

«La alegría general que debe presidir estas fiestas puede verse incordiada por algunos desaprensivos que, faltos de imaginación, aprovechan estas ocasiones para molestar a los demás con el inusitado lanzamiento de pirotecnia recreativa», explica Gragera en una nota de prensa.

Pirotecnia recreativa

Respecto a la pirotecnia, el consistorio anuncia lo siguiente:

Prohibir la venta y suministro de productos pirotécnicos, en todos aquellos lugares que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal.

Prohibir la venta de estos artículos, a todas aquellas personas que pudieran estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas o estupefacientes y, en todo caso, a cualquier persona física que no cuente con la mayoría de edad.

Prohibir la manipulación de estos productos en vías públicas o espacios públicos, dentro del término municipal de Badajoz, siempre que no se cuente con la expresa autorización municipal.

Estacionamiento

El comunicado también se ha referido al estacionamiento durante la Cabalgata de Reyes, que estará prohibido en el recorrido de la misma durante los días 2, 3 y 4 en turnos de mañana, tarde y noche, y el día 5 de enero en turnos de mañana y tarde.

Así, el ayuntamiento procederá a la señalización de prohibición de estacionamiento, localización de conductores y retirada de vehículos con el Servicio Municipal de Grúa de las calles Carmelo Vera Domenech, Pedro de Alvarado, Carolina Coronado (lateral derecho, dirección Puente de Palmas), avda. Santa Marina, Enrique Segura Otaño, avda. de Europa, Pedro de Valdivia, Alonso de Celada, totalidad del Paseo de San Francisco y Bartolomé J. Gallardo. Además, se vallarán los tramos donde la concentración del público sea mayor.

Ampliación de horarios

Durante las madrugadas que transcurren entre los días 13 y 14 de diciembre, 14 y 15 de diciembre, 20 y 21 de diciembre, 21 y 22 de diciembre, 27 y 28 de diciembre, 28 y 29 de diciembre, 4 y 5 de enero, y 5 y 6 de enero se ampliará por dos horas el horario de cierre de los establecimientos públicos -así como en el resto de la región-.

Esta ampliación será de una hora las madrugadas que transcurren entre los días 12 y 13 de diciembre, y 19 y 20 de diciembre de 2024. Asimismo, las madrugadas comprendidas entre el día 24 y 25 de diciembre de 2024, y la del 31 de diciembre de 2024 al 1 de enero de 2025, podrán permanecer abiertos durante toda la noche.

Por último, el ejecutivo local anuncia que aquellas actividades no recogidas en el programa oficial de eventos navideños de la ciudad no se considerarán autorizadas, por lo que no garantizan la asistencia de los servicios municipales para su cobertura y cualquier incidente ocurrido en celebraciones de este tipo en espacios públicos, será responsabilidad de las entidades organizadoras, concluye el primer edil en el comunicado.