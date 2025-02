La niebla provoca la cancelación de vuelos y retrasos a Madrid y Barcelona

Se asienta la niebla en Extremadura y con ella se producen los primeros problemas de circulación. Tanto aéreos como terrestres. De un lado, el aeropuerto ... de Badajoz vio cómo tuvieron que ser cancelados los dos vuelos de la ruta Badajoz- Madrid y el Barcelona-Badajoz de por la mañana, y retrasarse el de Badajoz- Barcelona (por la tarde). De otra parte, la autovía Ruta de la Plata, uno de los grandes nudos de comunicación de la región, tuvo durante cuatro horas cortado un carril a causa de un accidente de un camión en el término de Calzadilla de los Barros.

Por la mañana, los viajeros que quisieron volar hacia Madrid no pudieron hacerlo. El vuelo, previsto a las 9.20, no pudo despegar. Pero tampoco pudo realizarse el de la capital de España hacia Extremadura contemplado antes, a las 7.30 horas. Fueron oficialmente cancelados a causa de la niebla y los pasajeros, reubicados en autobuses como medio alternativo de transporte.

Lo mismo sucedió con el vuelo que debía haber partido desde el aeropuerto barcelonés de El Prat a las 13.50 con destino Badajoz. La niebla se fue ya por la tarde pero el problema de aviones en tierra y, sospechan también los usuarios, la huelga de pilotos de Air Nostrum, la compañía que gestiona los vuelos desde la región, tuvieron también su impacto en el avión de la tarde para hacer la ruta Badajoz-Barcelona. Con cerca de 100 pasajeros, no salió a las 16 horas, como debía, sino a las 20.20 horas.

La Aemet amplía el aviso amarillo por nieblas intensas hasta mañana y lo extiende a más zonas

«Nos han dicho que no había avión disponible para las cuatro y que vendría uno de Valencia para hacer la ruta pero la información ha sido más bien poca y el malestar de todos bastante evidente. Hemos dudado incluso de si íbamos a tener avión hacia Barcelona. Al final hemos salido a las 20.20 horas», relataba a HOY Juan Carlos Ruiz, uno de los pasajeros afectados por el retraso.

Incidencias y más aviso

La escasa visibilidad en amplias zonas de la región tuvo también su impacto en la carretera. En un accidente de un camión, que se produjo a las 6.30 de la mañana en el término de Calzadilla de los Barros. Obligó a la Guardia Civil a cortar durante cuatro horas los dos carriles de la autovía en sentido Gijón a la altura del kilómetro 689. No afectó a la circulación hacia Sevilla.

El camión volcó y su conductor resultó herido leve. Sobre las 11.45 horas hubo que cortar los dos carriles para proceder a los trabajos de retirada del vehículo. Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil fijaron como itinerario alternativo la N-630.

A las 13.50 se retiró el corte total del sentido Gijón, al quedar abierto el carril derecho a la espera de reabrir el izquierdo y recuperar totalmente la normalidad en este punto. Finalmente, el tráfico volvió a la normalidad en esta vía a las 15.45 horas.

Las nieblas no solo no se van hoy sino que seguirán también mañana. La Agencia Estatal de Meteorología extiende su aviso amarilla hasta el día de Reyes. No solo sigue activo en las Vegas del Guadiana, Tajo y Alagón sino que lo amplía a la Meseta cacereña. El aviso por escasa visibilidad es tanto para hoy como para mañana hasta la una de la tarde.