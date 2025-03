La avenida de Elvas y Las Vaguadas reclaman sus centros de salud

Catalina Morales vive en el barrio de San Fernando desde hace más de 40 años, «a la vuelta» del centro de salud del barrio. «Ahora ... hay muchos más vecinos y cada vez hay más, a veces tardas 20 días en tener cita con el médico», se lamenta. Para esta vecina es necesario un nuevo centro de salud en la Margen Derecha de Badajoz.

No es la única. La capital pacense está creciendo en esta orilla del río y los vecinos piden que el crecimiento vaya acompañado de nuevos servicios. También en Las Vaguadas esperan un nuevo centro de salud desde hace años porque aseguran que los que tienen como referentes, Ciudad Jardín y el Cerro del Viento, están saturados.

La petición no solo es ciudadana, también institucional. En junio de 2022 el pleno municipal de Badajoz aprobó, con los votos de todos los partidos que tenían representación entonces (PP, PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito ex de Vox), una petición para la Junta de Extremadura para construir estos centros de salud. La solicitud, sin embargo, no ha logrado avances. La administración regional no se niega a llevar a cabo estas infraestructuras, pero se limita a indicar que los están estudiando.

«Ahora hay más vecinos y cada vez más, a ve ces tardas 20 días en tener citas médicas» Catalina Moranles San Fernando

«Badajoz está creciendo por la avenida de Elvas y va muy rápido» Joaquín González San Fernando

«Las Vaguadas se va a duplicar en vecinos y hace años que pedimos un centro de salud» Guillermo Villasán Las Vaguadas

El último jarro de agua fría fue el pasado mes de julio. En una visita al Hospital Universitario la consejera de Sanidad, Sara García Espadas, fue consultada por los periodistas por la situación de estos centros de salud y reconoció que no se han producido novedades ni hay una fecha prevista para iniciar los trámites necesarios. «Nosotros valoramos los cupos por población de cada centro de salud y cuando se detecte, se vera. No es únicamente una construcción de un centro, es una dotación de personal y tiene que responder al número, al cupo de pacientes que saldrían fuera de los cupos actuales de los centros de salud», explicó.

«Llevamos un año de gobierno, vamos a avanzar lo que nunca antes han visto, vamos a ubicar el centro de salud, zona centro, vamos a dar apertura a esta unidad polivalente endoscopia, no nos vamos a quedar aquí y si esto es una demanda que el número se ve que es necesario, por supuesto habrá que responder a ella, pero tenemos que ir paso a paso», reivindicó Sara García Espada.

La petición más antigua es la de Las Vaguadas, donde llevan dos décadas solicitando un centro de salud en su barrio. «Todos los años escribimos a la Junta para preguntar por el centro de salud y todos los años nos contestan lo mismo, que lo están estudiando, pero nunca se incluye nada en los presupuestos», se lamenta Guillermo Villasán, presidente vecinal.

Añade que los residentes de Las Vaguadas soportan un agravante además de tener que desplazarse para ir al médico. «Estamos divididos en distintos centros de salud, incluso dentro de las propias familias. Es mi caso, yo estoy en Ciudad Jardín y mi mujer en el Cerro del Viento». Denuncian además que ambos servicios están saturados, son los más grandes.

«Un centro de salud no solo beneficiaría a los vecinos de Las Vaguadas, es necesario para muchas zonas cercanas como la Dehesilla, Los Lebratos, Campo Pino...», reclama Villasán, que añade que la zona también está en expansión. «Las Vaguadas casi se va a duplicar, se esperan 12.000 viviendas», explica. A esto se suma que los futuros vecinos de la ampliación de Huerta Rosales también tendrán como referentes los mismos centros de salud que denuncian que están saturados.

La Margen Derecha

En cuanto al centro de salud de la avenida de Elvas, la demanda proviene del Ayuntamiento, que prevé que este servicio será necesario en una zona en expansión, pero también cuenta con el respaldo de los vecinos.

Badajoz suma en total con nueve centros de salud. De ellos dos están en la Margen Derecha, son los de San Fernando y El Progreso. La petición se basa en que la Margen Derecha está creciendo especialmente por las urbanizaciones de la avenida de Elvas y el Cuartón Cortijo, además de otros proyectos pendientes.

Joaquín González, usuario del centro de salud de San Fernando, cree que es necesario porque es consciente de que Badajoz «está creciendo cada vez más y si tenemos un nuevo centro de salud, mejor»

María (no quiere dar su apellido), es usuaria del mismo centro de salud pero vive cerca del Puente Real. Para ella la implantación de un nuevo servicio cerca de la avenida de Elvas sería una gran noticia, porque estaría más cerca de su casa. «No tendríamos que venir hasta aquí. Es una zona donde apenas había vecinos, pero está revolucionados, a tope, cada vez más. Va a ser la zona con más movimiento de la ciudad», asegura.

Los centros de salud más nuevos de Badajoz son los del Cerro Gordo y Suerte de Saavedra. El primero se abrió en esta urbanización en 2012 y el segundo un año después y su objetivo fue descongestionar el de San Roque por el aumento de vecinos.

