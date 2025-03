La autovía a Granada obligará a modificar la Ronda Sur y la A-5 en Badajoz El estudio informativo revela que la A-81 no saldrá de la carretera de Sevilla, como se preveía, sino de forma paralela junto al Rivillas

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 5 de enero 2022, 07:28 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

La autovía a Granada no será como los pacenses la imaginan desde hace 20 años. Aunque en este tiempo no se haya colocado ni un ... metro de asfalto, la creencia popular es que la futura A-81 partiría de la carretera de Sevilla, cuya salida de Badajoz está pendiente de duplicarse. Sin embargo, el estudio informativo hecho público esta semana revela que la nueva autovía no se iniciará en la actual N-432 (carretera de Sevilla), sino que irá paralela a ella, junto al Rivillas. También obligará a hacer cambios en varias vías, por ejemplo, a modificar la Ronda Sur y la A-5 (Madrid-Lisboa) junto al Cerro Gordo.

El estudio informativo sobre la Autovía Badajoz-Córdoba-Granada, publicado por el Ministerio de Movilidad, no ha sido el primero. En 2008 ya hubo un proyecto, pero caducó, por lo que ha sido necesario empezar de nuevo con los trámites burocráticos. Una de las sorpresas ha sido que primero se llevará a cabo el tramo entre Badajoz y Zafra porque soporta más tráfico. Para los pacenses también hay novedades porque se puede ver cómo impactará esta nueva autovía en la ciudad. Ampliar La Ronda Sur con la conexión entre la autovía a Granada y la A-5. HOY El proyecto revela que los técnicos han estudiado dos alternativas para el arranque de la A-81 en Badajoz. Las dos son al sur de la carretera de Sevilla, ya que al norte está urbanizado y además afectaría, según resalta el estudio, a Tres Arroyos, que es considerado un hábitat prioritario numerado como el 6220. La primera alternativa, y la preferida en el proyecto, es que la autovía se inicie paralela a la carretera de Sevilla, pasado el Cerro de Reyes, en torno al punto kilométrico 2. Actualmente la N-432 solo está duplicada hasta el kilómetro 1,5, pero está previsto ampliarla hasta el kilómetro 10 e instalar siete rotondas de acceso a los barrios de esta zona. El estudio de la autovía a Granada prevé arrancarla junto a la segunda rotonda, que estaría a la altura de la salida de Los Montitos. El ministerio estudió que la A-81 saliese desde la Ronda Sur a la altura de Las Vaguadas, pero ha optado por otro trazado La duplicación de la N-432, eso sí, va con retraso. Hace años que esta inversión está pendiente, pero los Presupuestos del Estado de 2022 solo prevén medio millón de euros para una obra que exige 16 millones en total y que se espera que termine en 2026. En cuanto a la autovía, estará unos metros hacía el sur, pasado el Rivillas. El estudio informativo señala que es complicado salvar este arroyo para crear la A-81, pero que es una zona con pocas construcciones, lo que facilita la construcción de la nueva carretera. Noticia Relacionada «Es lógico que empiecen la autovía por el tramo Badajoz-Zafra, tiene más tráfico» El proyecto detalla que el inicio de la autovía contará con pasos subterráneos para dar salida a las siete glorietas previstas en la N-432. Este trazado paralelo de ambas carreteras se mantendría hasta el kilómetro 15 de la N-432, en el que ambas vías se conectarían y seguiría la autovía hasta Zafra. Desde Las Vaguadas La otra posibilidad que estudiaron es que la A-81 partiese de la Ronda Sur, en concreto, de un punto de la futura circunvalación cercano a la urbanización Las Vaguadas. Desde allí iría rodeando la Dehesilla del Calamón y alcanzaría la N-432 por una zona sin urbanizar. Sin embargo, el proyecto opta por el trazado más cercano a la carretera de Sevilla desde el inicio. La autovía a Granada también supondrá cambios al conectarse con la A-5. Lo hará uniendo la Ronda Sur con esta carretera cerca del Cerro Gordo. En el futuro la circunvalación saldrá de la A-5, pero a la altura de la plataforma logística. Desde allí conectará con Caya, donde está el único tramo que se ha ejecutado y que une la frontera con la carretera de Olivenza e incluye el puente 25 de abril. La ronda sigue hacia la carretera de Valverde y después a la de Sevilla. Es en este punto donde conectará con la autovía A-81. El estudio informativo de la autovía a Granada indica que el trazado de la Ronda Sur tendrá que modificarse para conectar ambas vías. El tramo afectado, el número 1 (de la carretera de Valverde a la de Sevilla), aún no cuenta con proyecto de obra, por lo que se podrían aplicar las modificaciones. Desde la carretera de Sevilla, la A-81 completará la circunvalación al ir hacia la A-5. Se unirá con la autovía a Madrid junto al Cerro Gordo, pero en este punto también hay un obstáculo, la cercanía de la carretera a las casas de la zona. La A-5 pasa a solo 50 metros de la urbanización, por lo que el estudio informativo prevé modificar tres kilómetros de la autovía a Madrid para alejarla del Cerro Gordo y así poder hacer un enlace. El estudio informativo resalta que es necesario alejar el futuro enlace entre ambas carreteras para cumplir con la normativa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión