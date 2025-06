La Autónoma de Barcelona premia a la archidiócesis de Mérida-Badajoz con el Sello de Transparencia

Redacción BADAJOZ. Sábado, 28 de junio 2025, 07:53 Comenta Compartir

La archidiócesis de Mérida-Badajoz recibió ayer el Sello de Transparencia de la Comunicación de las Instituciones Eclesiales, que otorga Infoparticipa, un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), por el cual se han evaluado los distintos portales de transparencia diocesanos a lo largo del curso 2024-2025, gracias al impulso de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, con el fin de conocer y colaborar en la mejora de la calidad de la información y la transparencia.

Los sellos de calidad y transparencia fueron otorgados en un acto público que se celebró en el Rectorado de la UAB.

La archidiócesis extremeña ha obtenido 8,33 puntos, consiguiendo 30 de los 34 parámetros evaluados por su información fácilmente accesible y transparente a través de su web meridabadajoz.net.

Carballo, recibido por el Papa

Por otro lado, monseñor José Rodríguez Carballo, arzobispo de Mérida-Badajoz, ha sido el primer obispo español en ser recibido en audiencia privada por el papa León XIV. Fue el pasado día 24, por espacio de 45 minutos, en la biblioteca privada del pontífice, donde suele recibir a las audiencias.

Según el arzobispo de Mérida-Badajoz, «ha sido una audiencia muy cordial, hemos recordado algunos momentos de nuestra vida pasada donde habíamos coincidido. Le he dado una visión muy general de la diócesis, tal como la veo en este año que llevo sirviéndola. Por su parte, me pidió que siguiésemos trabajando por la pastoral vocacional y por la unidad entre el clero y de este con el pueblo santo de Dios. También me pidió que trabajásemos por la familia y los jóvenes en general y por las clases más desfavorecidas».

El arzobispo ha participado esta semana en el Jubileo de los Obispos en Roma y mañana recibirá el palio arzobispal de manos del Papa en la Capilla de la Basílica de San Pedro.