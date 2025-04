Aspolobba pide que más policías locales usen la subinspección de Montesinos

Aumentar la presencia de Policía Local en la subinspección de la calle Montesinos para incrementar la sensación de seguridad de los pacenses en el Casco Antiguo ... . Es la petición del sindicato de Policía Local, Aspolobba, que asegura que se acaban de dar los primeros pasos para ello.

Desde el pasado día 25 de marzo hay un agente en primera actividad del grupo de proximidad destinado en esta antigua jefatura, lo que ha permitido reabrir las puertas a los ciudadanos. Señala Manuel Manzano, portavoz del sindicato, que hasta el pasado día 25 había agentes trabajando en esta oficina, pero estos desarrollaban más trabajo «de puertas para adentro».

En cambio, ahora se ha abierto una «nueva etapa» porque este agente «tiene la puerta abierta». Esto implica, que más agentes paran en las instalaciones cuando acuden al Casco Antiguo. Y, también, que se ha incrementado la atención a los ciudadanos.

Allí atienden asuntos relacionados con «la Oficina de atención al ciudadano y de la Policía Judicial de Tráfico para dispensar a cualquier ciudadano, asociaciones vecinales, denuncias, quejas, sugerencias y cualquier otra circunstancia que nuestros vecinos determinen». También recibe asuntos relacionados con la ley de Bienestar Animal, que ha incrementado las consultas en la Policía Local. Se ha habilitado una cuenta de correo 'oac-montesinos@aytobadajoz.es' para pedir cita.

Aboga por aumentar la presencia de agentes de proximidad y del grupo Giapol recuperando este punto para los policías

Dice Manuel Manzano, de Aspolobba, que este es un primer paso para aumentar la presencia de los agentes en el Casco Antiguo. Asegura que la intención municipal es destinar a estas instalaciones otro agente más de proximidad en breve.

Pero el sindicato cree que se pueden dar más pasos. Por eso pide que, en primer lugar, la antigua subinspección sea subsede del grupo de Proximidad. Este tendría que seguir acudiendo a las instalaciones centrales de Valdepasillas, dado que allí es donde está el armero y vestuarios, pero insiste en que pueden acudir con más regularidad a Montesinos e incluso establecer allí un punto de trabajo que, a su vez, serviría para que más agentes acudan estando de servicio.

Este grupo de proximidad cuenta con 15 agentes coordinados por un subinspector que, insisten desde el sindicato, pueden ir allí a realizar informes o coger denuncias. Tras este equipo, cree que debe ser el grupo de intervención llamado Giapol el que aumente su presencia en la calle Montesinos. En este caso, se trata de 22 policías más un oficial y un inspector que actúa como coordinador.

Esta petición del sindicato policial vendría a aumentar la presencia de la Policía Local en el Casco Antiguo. Hace solo unos días, el alcalde, Ignacio Gragera, aseguró que la antigua subinspección tiene uso. «Nosotros seguimos allí, que he leído estos días que no hay presencia policial. No es cierto, hay presencia diaria. Quizá los fines de semana haya menos, pero los días de diario están allí mañana y tarde», contaba el regidor, que aseguró que es habitual ver en esta zona la furgoneta de la Giapol. Ahora, el sindicato pide más agentes en la zona.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz aseguran estar estudiando distintas opciones para reforzar la presencial policial en las instalaciones de la calle Montesinos, pero siempre dentro de las competencias de la Policía Local. De esta manera, inciden las mismas fuentes ante el cierre de la comisaría de la Policía Nacional en la Plaza Alta, «no sustituyen en ningún caso la presencia de la Policía Nacional», dado que los dos cuerpos cumplen funciones distintas.