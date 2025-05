El arzobispo Rodríguez Carballo se echa al hombro a la Virgen de Fátima en la celebración de las apariciones

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Martes, 13 de mayo 2025, 19:59 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

Como un feligrés más ha participado este martes el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, en el rosario de la aurora que ha partido de la Catedral el día que se conmemora la aparición de la Virgen a los pastores de Fátima. Pero además de caminar y rezar junto a la imagen, se ha querido sumar a otros tres portadores para cargar sobre su hombro la imagen que cada 13 de mayo visita la ermita la ermita de la Soledad, patrona de Badajoz.

«Es un detalle muy bonito, porque don José tiene múltiples ocupaciones», ha explicado a HOY Ricardo Becerra, presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces San José, quien junto a otros compañeros de la asociación apoya cada año la procesión que organiza en Badajoz un grupo de personas que quieren dar realce a esta fiesta religiosa.

«A la Virgen la puede llevar todo el mundo, es una procesión muy participativa, pero es verdad que me ha sorprendido ver a don José portando a la Virgen. Cuando lo he mirado no me ha dicho nada, porque es muy serio, pero me ha alegrado mucho», confiesa Becerra, que nunca antes había tenido la oportunidad de compartir espacio bajo un paso con una persona tan significada. «Es verdad que en nuestra asociación de costaleros hemos tenido concejales y militares de alta graduación, pero nunca antes había portado un paso con un arzobispo».

La imagen en la que se ve a monseñor Rodríguez Carballo llevando a la Virgen de Fátima ya ha despertado multitud de comentarios, pero la opinión generalizada es que se trata de un gesto que habla de la sencillez de alguien que quiere convertirse en uno más. En ese momento, Rodríguez Carballo, que tiene 71 años, no viste de arzobispo sino que utiliza ropa de calle: pantalón negro, camisa blanca y una cazadora negra para combatir el fresco, porque el rosario de la aurora comenzó a las 7.00 de la mañana y no regresó a la Catedral hasta poco antes de las 8.00, cuando comenzó la misa.

Junto a Ricardo Becerra también compartió cuadrilla con el arzobispo Antonio Fernández, que es vicepresidente de los costaleros de Badajoz y pieza fundamental en la organización de esta procesión. «Cuando hemos entrado en la Catedral don José se ha dirigido a todos nosotros y nos ha dedicado unas palabras. Nos ha dicho que sigamos todos los días a la Virgen, que la queramos y que por medio de ella encontraremos a Jesús», ha señalado Becerra, que guardará como oro en paño esa imagen en la que se le ve compartir tarea con un portador tan especial.

