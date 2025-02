El Arqueológico desvela los hallazgos que han aflorado las obras en la Alcazaba de Badajoz

El ciclo de conferencias de otoño del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz abordó este miércoles los últimos hallazgos en su entorno más próximo, el interior ... de la Alcazaba, el recinto amurallado de origen árabe.

El doctor en Historia David Gordillo Salguero presentó las últimas investigaciones realizadas en esta zona histórica de la capital pacense donde, desde el verano de 2023, se acometen obras para construir una nueva escalera y una rampa de acceso, entre otros elementos.

Los importantes descubrimientos encontrados en las excavaciones que codirige junto a Nuria Sánchez Capote, especializada en Prehistoria y Arqueología e Historia Antigua, han arrojado luz para comprender mejor la evolución arquitectónica y social de este monumental recinto de Badajoz. El público llenó la sala del Arqueológico para escuchar una charla que puso de manifiesto la constante transformación que han experimentado a lo largo de los siglos los terrenos en los que se erige el recinto almohade.

Protohistoria

Los asistentes descubrieron que esta zona que a día de hoy guarda un gran potencial arqueológico pendiente de exploración cuenta con importantes restos protohistóricos. De hallazgo excepcional se catalogan los tres muros que podrían pertenecer a un poblado de la Edad del Hierro, con una antigüedad de más de 2.500 años. Estos restos, construidos sin mortero y por ello muy inusuales de encontrar, sugieren que el lugar ya era estratégico en épocas muy antiguas, confirmando así su relevancia histórica.

Ampliar El público llenó la sala de conferencias del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. HOY

El interés por encontrar restos romanos en Badajoz no decae y es la pregunta recurrente de cualquier persona interesada por la historia de la ciudad. Aunque los investigadores han encontrado piezas de esta época en el recinto amurallado, el hecho de no haberlas localizado en un enclave contextualizado sugiere -según los expertos- que llegaron mezcladas con la tierra de relleno utilizada en épocas posteriores, y no como prueba de un asentamiento romano en el lugar. Aunque todo apunta a que las cerámicas y estructuras datadas del siglo I d. C. afloradas pudieron haber sido trasladadas desde otra zona servirán, en cualquier caso, para saber más detalles sobre el origen de esta urbe.

En el periodo que discurre entre los siglos IX y X, la Alcazaba comienza a contar una rica historia. Los hallazgos incluyen una zona palaciega, un área civil e incluso una zona privada asociada a Ibn Marwan, destacando su importancia como núcleo político y residencial.

Casas adosadas a la muralla

En época medieval, continuó la transformación urbanística de la zona alta de la capital pacense. En el siglo XIV, la Alcazaba comenzó a cambiar su función militar, llenándose de viviendas y evolucionando hacia un espacio mucho más urbano. De este desarrollo dan muestra las numerosas construcciones de casas encontradas adosadas al lienzo de las murallas.

Entrados en el siglo XVII se produjo el abandono de muchas de esas construcciones residenciales, y la Alcazaba recuperó su anterior carácter defensivo. Posteriormente, la reconstrucción de edificios militares como el Cuartel de San Pedro o el Hospital Militar marcarían una nueva etapa en el devenir histórico del recinto.

Aspecto tras las obras

Habrá que esperar aún para comprobar de forma completa el fruto de las investigaciones y cuál es el resultado final de las obras que se acometen en estos momentos. Cuando los trabajos lleguen a su finalización, prevista en el verano de 2025, y si no hay nuevos retrasos, los pacenses podrán recorrer una zona intramuros completamente renovada cuando accedan por la puerta del Capitel.

Los viandantes encontrarán una pequeña plaza de nueva construcción, unas escaleras pegadas a la muralla que darán acceso al Museo Arqueológico, además de una nueva rampa y una escalera para llegar a la Facultad de Comunicación y la Biblioteca de la UEx.