Ariel Brínguez y Julia Peña Quartet se suben el viernes al escenario del Festival de Jazz

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

El 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz programa este próximo viernes, día 7, sendos conciertos de Ariel Brínguez Quintet y de Julia Peña ... Quartet + Jam Session.

