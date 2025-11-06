Ariel Brínguez y Julia Peña Quartet se suben el viernes al escenario del Festival de Jazz
Redacción
BADAJOZ.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
El 38º Festival Internacional de Jazz de Badajoz programa este próximo viernes, día 7, sendos conciertos de Ariel Brínguez Quintet y de Julia Peña ... Quartet + Jam Session.
La actuación de Ariel Brínguez Quintet tendrá lugar a las 21.00 horas, en la sala principal del Teatro López de Ayala, y cuya entradas tendrá un precio de 15 euros; mientras que la sesión de Julia Peña Quartet+Jam Session se celebrará a las 23.00 horas en el cafetín, con entrada libre.
En cuanto a Ariel Brínguez Quintet, se trata de un grupo formado por el cubano Ariel Brínguez, al saxo, tenor y soprano; Javier Sánchez, a la guitarra; Íñigo Ruiz de Gordejuela, al piano; Demian Cabaud, al contrabajo; y Marcos Cavaleiro, a la batería.
Brínguez es uno de los saxofonistas más líricos y versátiles del jazz contemporáneo. Formado en el Instituto Superior de Arte de Cuba y con estudios posteriores en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid, Brínguez ha sabido conjugar la profundidad de la tradición afrocubana con la sofisticación del jazz europeo.
En cuanto al segundo concierto, actuarán la cantante Julia Peña, Pedro Fernández, al piano; Rodrigo Pérez, al contrabajo, y Tacho Sánchez, a la batería.
