Aprobadas nuevas inversiones en las pedanías de Badajoz por 159.598 euros

Continúan las actuaciones por parte del Ayuntamiento de Badajoz y las pedanías de Gévora, Alvarado, Balboa, Valdebótoa y Novelda contarán con nuevas obras de mantenimiento y adecuación de sus zonas públicas

La junta de Gobierno local aprobó ayer nuevas actuaciones en las pedanías por un importe de 159.598,59 euros, destinados a sufragar obras de reparación y mantenimiento en Gévora, Alvarado, Balboa, Valdebótoa y Novelda.

En Gévora se destinará una partida a la reparación de acerados en las traseras de Ronda Saliente con calle Educadores, con el fin de generar mayores espacios peatonales. Además se realizarán rebajas de acera en las esquinas.

En Alvarado y Balboa también se repararán los acerados. En la primera localidad las obras se realizarán en la calle Las Palmeras y en la Ronda Saliente, mientras que en Balboa se adecuará el acerado.

Por su parte, en Valdebótoa se realizarán actuaciones para adecuar una zona de parterres y aparcamientos en la zona deportiva.