Antoni Canals abre el V ciclo de conferencias de otoño del Arqueológico de Badajoz Las charlas tendrán lugar en el museo todos los miércoles de noviembre

R. H. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:30

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz celebra en noviembre su V Ciclo de Conferencias de Otoño, una iniciativa que vuelve a reunir a destacados especialistas nacionales e internacionales en torno a los grandes temas de la arqueología.

El ciclo tiene como objetivo acercar la investigación arqueológica al público general mediante un formato divulgativo y accesible, que fomente la curiosidad, el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico y cultural de la región«, indica la Junta de Extremadur en nota de prensa.

Este quinto ciclo de conferencias, que se celebrará todos los miércoles de noviembre a las 19:00 horas, en la planta baja del museo, ofrece un recorrido por distintas etapas y enfoques de la arqueología, desde los orígenes de la humanidad hasta la Edad Media.

Programación

La primera conferencia, a cargo del doctor Antoni Canals Salomó, investigador del IPHES-CERCA y profesor de la Universidad Rovira i Virgili, estará dedicada a la Sierra de Atapuerca.

La doctora Cleia Detry, profesora de la Universidad de Lisboa y especialista en zooarqueología, abordará la relación entre las sociedades del pasado y los animales a través del análisis de restos óseos.

La tercera sesión correrá a cargo de Trinidad Nogales Basarrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano, quien impartirá una clase magistral sobre la escultura romana y el poder de la imagen como expresión artística, religiosa y política.

Cerrará el ciclo Diego Sanabria Murillo, conservador del propio Arqueológico, que presentará los últimos hallazgos sobre el Cerro del Castillo de Capilla, una fortaleza clave para comprender la configuración del territorio extremeño en época medieval.

El ciclo, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, busca reforzar la labor de difusión cultural que realiza la institución mediante la grabación y emisión de las conferencias en plataformas digitales, permitiendo que el conocimiento generado trascienda las paredes del museo.