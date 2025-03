Los años noventa en Badajoz ya tienen su propio espectáculo

La historia va de reírse de lo que fuimos enumerando anécdotas y lugares. Ocurre de manera natural en cualquier reunión de amigos cuando arranca la ... tanda de 'batallitas'. Otra cosa distinta es montar un espectáculo de más de cinco horas que conecte con toda una generación de pacenses. Pero Juan Y Punto (Badajoz, 1975) lo tiene todo en la cabeza desde años. Lleva amasando este show de manera silenciosa, casi obsesiva, y lo va a sacar del horno. «Estoy con esto desde que nació mi primera hija hace doce años, o sea, desde que dejé de salir», reconoce.

Juan ya no trasnocha, ahora tardea, y dice que en cada barbacoa con los amigos, mientras abre una cerveza o saca una tira de panceta con las pinzas, alguien rememora una escena, un bar o un nombre de cuando eran jóvenes y entonces él añade mentalmente un párrafo a su guion. Luego llega el postre, la copa, alguien pone música de los noventa, la pandilla se anima y confirma que lo que lleva años rumiando va a funcionar sí o sí.

«Siempre he querido hacer esto, nunca he estado más ilusionado que ahora»

Le ha puesto de nombre '501' «en referencia a los vaqueros que todos tenían o ansiaban tener» y de apellido 'Porque yo también lo viví'. Será en el Palacio de Cristal del Hotel Río el sábado 19 de noviembre a partir de las dos de la tarde. A este 'revival' el público acudirá a reírse recordándose a sí mismo cuando estaba en BUP, seguramente más delgado, con pelo y sin divorciar. Incumplirán la máxima de jamás regresar a donde fuiste feliz, pero la tentación ha sido tan fuerte que hace días que se han agotado las entradas a 50 euros cada una.

El cómico pacense Juan y Punto se dio a conocer en el Club de la Comedia hace dos décadas, ha animado al público en los entre actos de Aída y Siete Vidas, ha actuado en cruceros, en casi todas las capitales de España, ha soltado sus ocurrencias hasta en Estados Unidos, donde vio que había lugares donde se hablaba español, cogía el micro y se subía a la tarima presentándose como pacense. «Pero yo lo que quería, lo que siempre he querido –recalca–, es hacer este show en Badajoz, nunca he estado más ilusionado que ahora», confiesa mientras suena su móvil con la música de 'movierecord'.

Y es que para poner en orden la trama de '501', el cerebro de este monologuista hace tiempo que se mueve entre 1985 y 1995. Esta semana quedó en Lo Nuestro para hablar del show, y cuando apareció por la plaza de los Alféreces confesó que ya solo ve La Cabaña del Tío Tom, al lado el Jarama y delante una fila de ciclomotores aparcados junto a chicas con hombreras y chicos con los Levi's recortados por los tobillos. «Cuando me entra hambre pienso en los perritos de Delma, que además de tomate le ponía mahonesa, toda una revolución», recuerda relamiéndose.

Más que hacer reír, Juan y Punto (Badajoz, 1975) tiene el desafío de recrear un ambiente, algo así como una película sobre su generación, la que empezó a salir a finales de los ochenta, grupos de amigos que aseguran todos que fueron ellos y solo ellos quienes inventaron el botellón.

Su desafío es recrear durante más de cinco horas la época en laque él salía de marcha

Su idea es evocar una época a través de los cinco sentidos, por eso hasta la comida y los chupitos recuerdan a Delma, pero también a NYN o Bocatín, por citar algunos negocios extinguidos que ha ido recopilando en un corredor urbano que empieza en El Golpe (avenida de Villanueva) y acaba en el Cókolo (calle Zurbarán) pasando, por supuesto, por Los Cañones. «Trescientas pesetas poníamos para comprar las botellas y cinco duros para el vaso, así que te tomabas dos copas rápido para amortizar antes de servirte la tercera y ya darte un paseo a ver gente», recuerda sobre una época en la que no había móviles, solo existían dos canales de televisión, la gente no llevaba casco en la moto «¡y el que iba de paquete tenía que poner para la gasolina!». En su opinión, gente de menos de cuarenta años mejor que no venga porque no va a entender muchas cosas.

El lenguaje de las etiquetas

Pocos artistas podrán afirmar que conocen el nombre de pila de prácticamente todos los miembros del público. Juan y Punto insiste en que para él este es el espectáculo de su vida, el show con mayúsculas de su carrera, el que lleva deseando hacer desde que se convirtió en monologuista profesional hace 23 años y en el que se está vaciando preparando todo tipo de sorpresas para transportar a la gente en el tiempo.

Según cuenta, su mujer Marta le está ayudando a perfilar muchas ideas y a descartar otras. El matón de cada pandilla, la que no se perdía una fiesta, el flipado de la moto, leyendas sobre porteros y camareros,... «las referencias personales a gente del Badajoz de los 80 y 90 también existen, pero he madurado, así que esas mejor me las guardo para soltarlas en privado cuando me pasee por las mesas».

«También –prosigue– he hecho una labor de investigación y te diré que la etiqueta de Levi's más cara no era la verde sino la de cuero, la etiqueta blanca la más barata y la negra y la plateada no eran leyendas urbanas, existían, pero se vendían solo en Estados Unidos», relata con sorna antes de desgranar la estructura del evento: porteros de la época, photocall, grupos en directo, Martin DJ en la cabina, música en directo, pantallas gigantes, cerveza – «y vino, que vamos siendo mayorcitos»– y dos copas incluidas, además de un cátering.

«Hay prendas típicas de la época y se ha pedido a la gente que venga con ellas, pero lo que me está llegando es que, más que venir vestidos algunos vendrán disfrazados. Me encanta. Sé de gente que ya ha encontrado las hombreras, la diadema, los pañuelos y ellos la chaqueta austríaca o la cazadora vaquera con borreguito. Yo ya adelanto que cambiaré varias veces de look», dice sobre un show que afronta como un proyecto piloto que considera exportable a otros lugares de España con los matices adecuados. Pero esa es otra historia porque no pasó en Badajoz.