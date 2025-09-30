Amigos de Badajoz critica la apertura de nuevas puertas en el Hospital Provincial: «Parecen beneficiar a la hostelería» La asociación cree que las obras contravienen la normativa urbanística y recuerda a la Diputación y al Ayuntamiento que deben velar por su complimiento

Críticas de Amigos de Badajoz por las modificaciones que se realizan en el edificio del Hospital Provincial. La organización en defensa del patrimonio considera que el céntrico inmueble -de 22.000 m2 construidos y propiedad de la Diputación de Badajoz- «se encuentra en una situación de indefensión patrimonial absoluta por parte de las administraciones».

La organización reprocha al organismo provincial la «apertura y cierre de puertas» en una de las fachadas laterales del inmueble. Considera la asociación que estas obras contravienen la normativa urbanística municipal; y recuerda que la Diputación y el Ayuntamiento tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de dicha legalidad.

«La Diputación, como promotora de la obra, demuestra una insensibilidad absoluta ante un edificio histórico protegido y el Ayuntamiento contraviene su propia normativa de protección al tenerlo protegido y conceder licencia de obra contraviniendo su protección».

Sostiene Amigos de Badajoz que «las fachadas de la plaza de San Atón y de la calle Fernández Mejías forman parte del edificio histórico protegido». En este sentido, consideran los miembros del colectivo que en la fachada a la calle Sor Agustina tendría cierta justificación la apertura de los huecos para hacer puertas «por ser un elemento añadido recientemente y, por tanto, más comprensible su eliminación», teniendo en cuenta los preceptos de la Ley de Patrimonio.

Amigos de Badajoz señala además que, «al no conocer los proyectos definitivos, y por lo tanto qué usos va a tener el edificio, es una incógnita saber cuántas puertas más hay que abrir para dar cumplimiento a la normativa municipal de protección contra incendios». Abundando en esta cuestión, creen que el número de puertas necesarias puede preverse en función de la tipología del edificio «para no perturbar la imagen y función del mismo». El colectivo cree que dichas obras no se pueden justificar y entienden que «la apertura de las puertas solo parece beneficiar a los establecimientos hosteleros allí establecidos».

Quioscos de hostelería

Hay que recordar que dentro del edificio histórico se han instalado quioscos que funcionan como negocios de hostelería. La Diputación los sacó a licitación pública, por un precio de 325,13 euros al mes. Además del canon de arrendamiento del espacio, los empresarios que explotan estas cafeterías también deben pagar la tasa de veladores al Ayuntamiento, pues el pliego del contrato de la Diputación establecía la instalación de una terraza en San Atón.

Como solución a las modificaciones que se están haciendo, Amigos de Badajoz propone «descatalogar el edificio y poder hacer con él lo que le plazca a la Diputación; adaptar los nuevos usos del einmueble a la tipología histórica del edificio, siendo ésta la lógica en las intervenciones de las rehabilitaciones; y utilizar las vías de evacuación existentes antes de las intervenciones ya ejecutadas y otras de más superficie de apertura en la fachada ex-novo diseñada en los años 80 que da a Sor Agustina».

Un edificio del siglo XVIII

El Hospital de San Sebastián, conocido como Hospital Provincial de Badajoz, es un edificio de corte neoclásico situado entre las plazas de Minayo y San Atón, en pleno centro histórico. El inmueble, rehabilitado parcialmente, se construyó entre 1774 y 1780, y es obra del arquitecto pacense Nicolás de Morales.

Desde el punto de vista del valor patrimonial, la Diputación establece una división: el edificio primitivo al norte (la parte que da a la plaza de San Atón) de mayor antigüedad, caracterizado por muros de carga y configurado en torno a cuatro patios; y, por otro lado, el bloque sur, el más reciente, formado por estructuras de pilares y vigas de hormigón y caracterizado por numerosos patios. En total son 22.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas y un sótano bajo la zona sur.

Evolución urbanística de la zona

El plan director de la rehabilitación arquitectónica elaborada hace casi una década por el estudio de arquitectura Julián Prieto & Daniel Jiménez + Jaime Olivera contiene más detalles de su historia, que comienza con un legado. El gobernador de armas de la ciudad, Sebastián Montero de Espinosa, incluyó en su testamento la cesión de sus casas para la creación de un Hospital de Enfermos Pobres. Las casas fueron permutadas por el Convento de las Descalzas, situadan en el Campo de San Francisco. Finalmente el nuevo hospital se sitúa en el eje principal urbano que se recorre desde la Puerta de Santa Marina hasta el Campo de San Juan y la Alcazaba. En ese mismo lugar y en 1757 (s. XVIII) se funda el Hospicio Real sobre las casas de Gonzalo de Carvajal y del Marqués de Velamazán. Una construcción realizada sobre diseño del arquitecto y académico Diego de Villanueva. En 1795 se fusionarán el Hospital y el Hospicio, y, en 1812, el complejo hospitalario se hace dueño de las dependencias que se encuentran al otro lado de la calle Lagares anexionándolas, anulando este último tramo de calle y reorientándola según el trazado de la actual calle Zurbarán.

En ese momento se segrega un espacio público que se denominará plaza de Minayo. Se amortiza el Convento de San Francisco como Cuartel Militar. Se encuentran las Casas del Obispo. Se empieza a dibujar lo que sería el futuro teatro López de Ayala. La manzana del Hospital se perfilará entonces como se conoció hasta muy entrado el siglo XX. Con los cambios ejecutado en el antiguo sistema defensivo de la ciudad, se traza y ejecutan derribos para lograr los nuevos ensanches, como las avenidas de Colón y Huelva. Y en los años ochenta, y tras la apertura de la calle Juan Carlos I, la Diputación Provincial decide reordenar la manzana del Hospital de San Sebastián, liberando una nueva plaza, San Atón, recuperando el antiguo trazado de la calle Lagares.