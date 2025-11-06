Alumnos y profesores actúan por Santa Cecilia

El Conservatorio Superior de Música ‘Bonifacio Gil’ y el Profesional ‘Juan Vázquez’ dependientes de la Diputación de Badajoz, han diseñado una programación especial para celebrar ... la patrona de los músicos, Santa Cecilia, con distintos conciertos y recitales que tendrá lugar del 10 al 24 de noviembre a cargo de antiguos alumnos, estudiantes actuales y profesores.

Entre ellos, destaca el que tendrá lugar el 24 de noviembre en Badajoz de la mano de ‘El amor brujo’ con Anam Camerata y Miguel Morán como director, Esther Merino como cantaora e Irene Naranjo y Ana Gutiérrez como bailaoras.

Así, la XLVI Semana Musical de Santa Cecilia 2025 alcanza una nueva edición con un recorrido musical por distintos municipios, como son Badajoz, Villanueva de la Serena, Olivenza y Alburquerque, y un itinerario que lleva la música a espacios emblemáticos y acerca a la ciudadanía el trabajo que se realiza día a día en las aulas de ambos conservatorios.

El diputado de Identidad Cultural, Deporte, Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Ricardo Cabezas, presentó este certamen acompañado de la directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, el jefe de estudios del ‘Bonifacio Gil’, Juan Fernando Díaz, y junto al director de orquesta Miguel Morán, y la cantaora y alumna Esther Merino, como protagonistas de este ciclo de conciertos.

Cabezas recordó que la institución provincial «a pesar de no tener competencias en educación, ha logrado llevar a la excelencia a estos centros».

Programación

La programación vuelve a «evidenciar» una calidad «excepcional» y una gran diversidad de estilos y propuestas, y en la misma destacan, entre otras citas, el concierto inaugural con los alumnos premiados del Conservatorio Superior, la actuación de la Orquesta Sinfónica del ‘Bonifacio Gil’, el concierto de profesores, o la participación de la Banda y la orquesta del ‘Juan Vázquez’.

Al mismo tiempo, recupera proyectos significativos como el ciclo ‘Alumni’, que pone en valor la proyección profesional de antiguos alumnos.

En este sentido, Juan Fernando Díaz lo definió como «un encuentro de la casa, entre antiguos alumnos y actuales, que se unen al profesorado de todos los departamentos», mientras que Yolanda Sánchez defendió que Santa Cecilia es «una muestra más del compromiso de la Diputación con los conservatorios» y apuntó la «dificultad» de organizar una celebración «con tan solo un mes».

En cuanto a Miguel Morán y Esther Merino, que estarán en el Teatro López de Ayala con ‘El amor brujo’, el primero avanzó que el personaje de Candela es «perfecto» para la cantaora «y para este amor brujo».