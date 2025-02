Almossassa deja a la gente con ganas de más

Badajoz ha recuperado Almossassa con ilusión, pero con sensación de que falta algo, con ganas de más. La fiesta sobre la fundación de la ciudad ... se ha recuperado tras tres años con una buena afluencia de público, pero muy lejos de los años más multitudinarios y con un programa de eventos mucho más descafeinado.

Es la impresión de los que este sábado fueron al Casco Antiguo para pasearse bajo los estandartes árabes. «Es una fiesta que me gusta mucho. Estábamos deseando subir. Mi hijo tiene cinco años y no había visto esto, pero me gustaba más antes, cuando había ambiente de casetas en El Campillo y recuerdo hasta un zoo de animales en La Alcazaba». Su recuerdo nostálgico es de una tradición que se perdió en la fiesta, conceder las casetas de bebidas y comidas a agrupaciones de la ciudad. Solían gestionarlas murgas o asociaciones de Semana Santa y se formaban grandes fiestas.

Plaza Alta y San José

Este sábdo el mercado árabe de la Plaza Alta y San José fue la principal atracción entre los asistentes. No hubo talleres de artesanía en Santa María, a pesar de que estaban anunciados en el programa, y esta plaza no registró mucha afluencia. En cuanto a la hostelería, los tres puestos que costaban con mesas llenaron las plazas que tenían a la sombra, pero gran parte del público optó por ir a comer o cenar a otros locales del centro.

La cita que más gustó a los asistentes fue la exhibición de cetrería. La Galera estaba a reventar para ver cómo las rapaces volaban por encima del público. Los niños más atrevidos formaron un túnel con sus brazos para que el ave pasase rozándoles. También destacaron muchos turistas entre los asistentes. De hecho, tanto la visita guiada como los monumentos que estaban abiertos estaban al completo e incluso registraron colas.

«Nos lo hemos encontrado por casualidad. Estamos de viaje en Olivenza visitando a la familia, hemos vecino a ver Badajoz y de sorpresa era esta fiesta y me parece muy bonito, está precioso», indicaba ayer Lucía Campos tras visitar el edificio recién rehabilitado de La Galera.

En el mercado los puestos de dulces fueron de los más visitados, pero también la bisutería. Alba, de 14 años, buscaba un llamador de ángeles con su padre. «Hemos pensado que en un mercado así lo habría», explicaba Juanjo Cortés, su progenitor que, afortunadamente, encontró el colgante que buscaba tres puestos más allá.

Juguetes de madera, recetas naturales con plantas, tatuajes de henna, un cuadro con tu nombre escrito en árabe o incluso hechizos de brujería. La oferta de puestos gustó a los asistentes que echaban de menos el mercado de Almossassa. «Parece que no, pero han sido tres años y es una alegría volver a ver así la plaza Alta. Hace calor, pero eso se arregla con una cerveza», explicaba ayer Ángel, un vecino, mientras buscaba hueco, sin éxito, en las terrazas de los bares de la plaza, que tenían sus mesas llenas o reservadas.

Almossassa surgió como iniciativa de la asociación Amigos de Badajoz para conmemorar la fundación árabe de la ciudad. Posteriormente se consolidó gracias a las comparsas del Carnaval que incluso desfilaban de árabes para dar ambiente a la zona centro. Posteriormente la organización del evento quedó en manos del Ayuntamiento de Badajoz que apostó, por ejemplo, por representaciones teatrales en distintos escenarios como la Alcazaba, el Baluarte de San Pedro o los jardines de la Galera. En las obras se representaba la llegada de Ibn Marwan al cerro de la Muela o la elección de la favorita. Sin embargo, este evento también se ha caído del programa de actos de 2022.

Marwan gana

El principal evento este año ha sido el concurso de coplas en honor a Ibn Marwan. Este certamen llenó La Galera el viernes por la tarde a pesar de la baja participación de agrupaciones, ya que solo se inscribieron tres. La murga Marwan se alzó con el primer premio seguidos por Los Mirinda y Pa 4 días.

Almossassa continúa este domingo con una tercera jornada en la que el mercado árabe será de nuevo el principal atractivo, aunque también hay cuentacuentos, cetrería y un concierto en La Soledad.