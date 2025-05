La Alcazaba vibra con Ricky Martin

«Muy buenas noches, Badajoz. ¿Cómo estás? No es una pregunta, lo digo yo: 'Badajoz, ¡cómo estás!». Así ha saludado Ricky Martin a las 7. ... 300 personas que se han reunido esta noche en la Alcazaba, dentro del festival que lleva el nombre del monumento, para disfrutar de un auténtico 'revival' de los grandes éxitos desde los noventa.

Diez minutos después de la hora anunciada, con los siete bailarines y nueve músicos que le han acompañado toda la noche ya en el escenario, ha aparecido el portorriqueño sobre una escalera. «Le lo lai, ay le lo le lo» entonó para que todos respondieran «Yo vengo con cosa buena para mi pueblo».

Badajoz tenía ganas de un gran concierto y ha respondido esta noche al 'rey del pop latino'. Vestido completamente de negro, siguió con 'María' y recorrió la pasarela que atravesaba la pista para acercarse más al público. Once 'trailers' han llegado a la capital pacense para dar forma al escenario, que es el mayor de todos los que ha preparado el Alcazaba Festival desde que existe. El recinto almohade, con palmeras y al aire libre, permitió disfrutar de una noche agradable.

Ricky Martin es el centro del show. Sus movimientos, sus gestos, su voz. Pero en esta gira Live 2024 llega rodeado de un juego de imágenes y luces. Tres grandes pantallas le enfocan de forma casi permanente. Así se le puede ver perfectamente cuando pone cara de canallita o le sale el lado romántico. Que para todo hubo en un concierto que duró exactamente una hora y media, y en el que no hubo bises por mucho que se lo pidieran.

Ampliar Ricky Martin rodeado de parte del cuerpo de baile y los músicos en la Alcazaba. J. V. Arnelas

Ricki Martin puso los calores tropicales. Con los saltos que pegó en 'Adrenalina', con la cantidad de veces que se llevó la mano al vientre para dar unos pasos de salsa, con aquel momento en que cantó Lola.

«Tus ojitos picoteando toda mi piel/ Tus andares provocando mi castidad / Tus besos mitad mentira y mitad verdad /Saben a manzana del paraíso de Adán». No es que esté en plena forma, es que sigue siendo el icono sexual que cautivó a todo el mundo hace treinta años.

Es un huracán. De repente se da la vuelta y mueve el trasero. De repente se lleva los dedos a los ojos y señala directamente a los de alguien del público, como un 'me has cautivado'. Y así el auditorio no para de bailar. Venga saltos que daba todo el mundo con 'She bangs'.

De vez en cuando, la pantalla saca a alguien que lleva un cartel. Así se pudo leer 'Oliventinos viviendo la vida Loca'. Otras se ven primeros planos de gente que corea todos los temas del artista.

Ofreció un bloque intermedio de baladas, que sirvieron para descansar de tanto brinco. Algunos aprovecharon para grabarle con el móvil, otros para darse arrumacos.

-«Estoy un poco romántico. ¿Podemos quedarnos así?»

Y se oyó un rotundo 'sí'.

Cuando llega 'Te Extraño' el público se viene de nuevo arriba. «Porque vive en mí tu recuerdo», le contestó un auditorio que tenía de nuevo ganas de marcha.

Allí había, sobre todo, mujeres de 35 hacia arriba. 'Quítate la gabardina', le gritó una fan descontrolada. «Ámame, ámame, te amo, Ricky», le espetó otra con la esperanza de que le llegara hasta el escenario.

De repente, el cantante desaparece. Sale una bailarina con una enorme falda verde, después otra y una tercera. Momento para recordar ritmos cubanos mientras el cantante está fuera un par de minutos.

Se está preparando para la traca final. 'La mordidita. Vente pa'cá y Livin la Vida Loca'. Un trío de ases en el que las caderas del cantante no paran de contonearse. Las mueve mientras canta eso de 'Si tu boca quiere beso / y tu cuerpo quiere de eso/ Arreglamos'.

La última, a solo unas horas de que España se juegue la final de la Eurocopa contra Inglaterra, fue 'Cup of life'. 'Here we go! Ale, ale, ale!', cantó triunfante justo antes de decir «Gracias por regalarme esta noche tan linda. Gracias a Badajoz, donde volveré. Hasta la próxima. Te amo. Ciao». Y desapareció.