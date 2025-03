El alcalde de Badajoz anuncia «tolerancia cero» contra los que no recojan los excrementos de sus perros

Tolerancia cero contra los que no recojan los excrementos de sus perros. La Policía Local intensificará las multas (1.500 euros) contra los propietarios de ... mascotas que no cumplan la normativa.

Así lo anunció ayer el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en el Día de la Policía Local, que se celebró en el teatro López de Ayala. «A partir de ahora vamos a tener tolerancia cero con quienes no recojan los excrementos de sus perros», anunció.

El regidor pacense puso como ejemplo la campaña que ha llevado a cabo la Policía Local contra la doble fila este verano y también la vigilancia de la calle Stadium y Los Cañones, donde ya se han impuesto sanciones contra dueños de canes que no recogían sus excrementos. «Es verdad que no podemos tener un policía detrás de cada esquina, pero desde luego allí donde haya una infracción y haya un policía. Eso sí quiero decírselo a los vecinos, que después de esta campaña informativa vamos a seguir en la misma senda que hemos iniciado este verano». Gragera anunció que la campaña de la calle Stadium y Los Cañones se extenderá a otras zonas de la ciudad y pidió la colaboración de los vecinos para que no sea necesaria la sanción. «Queremos conseguir una ciudad mejor, más limpia, más pacífica y en la que todos puedan disfrutar sin problemas de los espacios públicos».

En su intervención el alcalde pacense destacó, como un logro del último año, las buenas relaciones con la Junta y en concreto el convenio con Academia de Seguridad Pública de Extremadura (Aspex) que permite que los agentes en prácticas realicen formación en Badajoz. También confirmó su compromiso de seguir ampliando la plantilla de la Policía Local «para adecuarla a los estándares de calidad que ellos mismos y la ciudad requiere».

Que se firme el Viogén

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también intervino y dio las gracias a los agentes de los distintos cuerpos. «Es importante resaltar que Extremadura es la comunidad autónoma que menos índice de delincuencia tiene, poco más de 36 casos por 1.000 personas cuando la media nacional es de 52 casos. Hay una diferencia muy grande y en gran medida se debe a la colaboración y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad», indicó.

Quintana pidió al Ayuntamiento de Badajoz firmar el convenio Viogén, el protocolo contra la violencia machista que ya han firmado otras nueve localidades de Extremadura.