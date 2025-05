Alarma en el Casco Antiguo de Badajoz tras derrumbarse la cubierta de la antigua Librería Ibérica

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Domingo, 18 de mayo 2025, 20:21 Comenta Compartir

Un equipo de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz se ha desplazado durante la tarde de este domingo a la calle Meléndez Valdés después de que un vecino alertara del fuerte estruendo que había escuchado en el edificio donde funcionó la Librería Ibérica.

Ese negocio, ya cerrado, ocupa el bajo de una construcción que tiene otras dos plantas y en el que ya se han producido derrumbes anteriores. En esta ocasión el problema ha surgido en la cubierta de la planta superior, donde se observa un nuevo orificio.

Explican los bomberos que al llegar a la zona han acompañado al vecino que ha dado la voz de alerta y han subido a una zona más alta para comprobar que ese derrumbe parcial no suponía un riesgo para los edificios colindantes.

De ese modo han comprobado que la fachada no presentaba grietas y tampoco han apreciado otros daños distintos al detectado en la cubierta, por lo que han decidido realizar un informe que, junto al que realizará la Policía Local, será enviado a los técnicos municipales para que se pongan en contacto con la propiedad del edificio.

Los vecinos de la zona han explicado que ese edificio se encuentra en la actualidad totalmente desocupado, a la espera de ser rehabilitado, razón por la que no había nadie en su interior cuando se ha producido el derrumbe.

El problema de los derrumbes en el Casco Antiguo de Badajoz no es nuevo. Hace ahora dos años los vecinos del Casco Antiguo acordaron denunciar las casas y los solares deshabitados que estaban en malas condiciones. Su intención era que la administración, y si no los juzgados, obliguen a los propietarios, incluido el Ayuntamiento de Badajoz, a rehabilitar las ruinas.

Fachada del edificio en el que se ha producido el derrumbe. HOY

La iniciativa surgió de SOS Casco Antiguo y contó con el respaldo de la asociación de vecinos de este barrio. «No queda otra. Hemos sido diplomáticos y hemos estado dispuestos a hablar, pero no hemos conseguido nada», se lamentó entonces Javier Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo. Si el gobierno municipal no nos atiende, tendrán que atendernos los juzgados. No es un farol, vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias».

A esas alturas de 2023 el Ayuntamiento de Badajoz no contaba con una cifra de edificios ruinosos o solares en la zona histórica. HOY realizó una estimación en 2022, aunque sin datos oficiales, y al menos hay 80 viviendas en mal estado y 70 solares. Esto provoca derrumbes cuando llueve, la entrada de okupas en las propiedades y el uso de muchos de estos espacios para la venta y consumo de drogas. Ante ese problema, la asociación de vecinos y SOS Casco Antiguo animaron a los residentes a presentar denuncias ante Disciplina Urbanística contra propiedades deshabitadas que estén en sus calles.