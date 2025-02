Juicio en Badajoz: «No tenía dinero», dice el acusado de estafar 626.374 euros en una compra de cerdos

La Fiscalía cree que el empresario nunca tuvo la intención de pagar

El juicio que se celebró este jueves en la Audiencia trataba de poner luz a una supuesta estafa cometida en una compraventa de cerdos valorada en 626.374,82 euros. La acusación particular, representada por Enrique del Río, tiene claro que se trató de una estafa agravada por superar los 50.000 euros, razón por la que pide 5 años y 9 meses de prision para cada uno de los procesados.

Antonio Lena, en representación de Raúl G.P., considera que no existen motivos para mantener la acusación contra su representado, mientras que José María González Mesa pide también la absolución o, como alternativa, que la pena sea inferior porque parte del dinero es reclamado por hijos del empresario que no están legitimados para hacerlo porque no se han personado en la causa.

Una posición intermedia mantiene la Fiscalía, que pide la condena para el administrador único de Aromas de Extremadura y la absolución para su socio. El representante del Ministerio Público recordó en el juicio que la estafa se produce cuando la empresa no tiene la intención de pagar, una circunstancia que aprecia porque Aromas de Extremadura ya arrastraba una deuda de 500.000 euros cuando firmó esa compraventa. «Era técnicamente imposible que pagaran esas facturas».

El fiscal pide al tribunal que también tenga en cuenta una segunda circunstancia: el dinero obtenido por Aromas de Extremadura en la venta de los cerdos no se depositó en la cuenta en la que se debían abonar los pagarés. «Y además vendieron por menos dinero del que compraron y una vez que se detectó el impago engañaron al vendedor».