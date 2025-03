«Los accidentes están aumentando por el consumo de alcohol y drogas»

Desde diciembre y hasta hoy, ocho personas han perdido la vida en las carreteras, todas de la provincia de Badajoz. Cinco de ellas en este ... mes. Para el fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura, Diego Yebra Rovira, la eclosión de accidentes de tráfico no es fruto de la casualidad. Ni de las condiciones meteorológicas en la mayoría de las veces. Detrás de esa estadística mortal se encuentra la imprudencia de los conductores.

«Son datos objetivos tras la información aportada por la Guardia Civil, no estoy dando una valoración personal», advierte de inicio. «Dos de esas muertes han sido de motoristas. Uno iba sin casco y el otro lo llevaba en la mano, no en la cabeza. Un tercer fallecido es un conductor que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. No entiendo cómo todavía hay que explicar lo fundamental que es el casco y el cinturón», apunta Yebra en conversación con el diario HOY.

El fiscal de Tráfico añade otro factor a la hora de explicar el incremento de accidentes, ya sea en vías urbanas o en vías interurbanas. «Se está produciendo un aumento evidente de la ingesta de alcohol y de drogas. Y eso es otra evidencia. Se está comprobando en los test de alcoholemia que se están realizando y salen menos positivos en los de drogas porque se hacen menos, que si se realizaran...».

El fiscal delegado de Seguridad Vial en Extremadura considera que la pandemia ha dejado una huella en muchas personas que ahora «quieren olvidar no solo incrementando su vida social sino aumentando el consumo de alcohol y de todo tipo de drogas. El problema es que ese consumo es absolutamente incompatible con la conducción», remarca.

Al mismo tiempo, Diego Yebra detecta, según la información que le entregan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se está conduciendo a mayor velocidad de la debida tanto en los cascos urbanos como en las carreteras. «Seguramente eso se puede disminuir con más controles de tráfico. Hay que intentar hacer más tanto de alcohol como de drogas pero la responsabilidad de conducir bien es algo que atañe siempre a cada persona».

En este contexto explica que es lógico el incremento llamativo de siniestros, tanto mortales como los que dejan heridos de cierta gravedad. «Estamos comprando muchos billetes para que nos toque la lotería de los accidentes mortales y es lo que está pasando», refrenda el fiscal.

El último accidente con fallecidos se produjo este domingo en Guareña. Mientras, el viernes pasado murió un vecino de Villafranca de los Barros en un choque con un coche. Un día antes, el jueves, fallecía otro vecino de Valdetorres de 38 años en un choque entre un turismo y un camión en la N-430 a la altura de Ruecas.

Además, la semana pasada se registraron otros dos accidentes mortales en la carreteras, uno de ellos también en la N-430. El martes falleció otro hombre, un joven de 32 años, en un choque frontal entre un camión y una furgoneta en el kilómetro 89 de la carretera N-430 en Santa Amalia. El conductor fallecido era de Los Santos de Maimona. Un día después, el miércoles, moría un joven de 21 años en la Ex-303, en Alburquerque.

El balance es aún peor si tomamos como referencia el último mes. El dato de víctimas mortales en las carreteras extremeñas desde mediados de diciembre asciende a ocho. El 14 de diciembre dos hombres, de 26 y 36 años, murieron en un accidente en la carretera EX-107 en Olivenza por una colisión frontal entre dos vehículos. El 21 de diciembre, un conductor de 61 años perdió la vida por un accidente en la N-432, cerca de La Albuera.