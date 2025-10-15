La Academia de Medicina organiza una charla sobre la ermita de Nuestra Señora del Ara

La Academia de Medicina de Extremadura y el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz han organizado una conferencia que tendrá lugar en el día de hoy sobre ‘La restauración de la ermita santuario de Nuestra Señora del Ara’, situada en la localidad pacense de Fuente del Arco.

La charla será impartida por María López Romero, arquitecta especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico.

El acto tendrá lugar esta tarde, 15 de octubre, a las 19.00 horas en el auditorio del colegio de Médicos de Badajoz, situado en la avenida de Colón, número 21, de la capital pacense.