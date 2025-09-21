Abogado de día, artista de noche

Entre informes y lienzos. Así es la vida de Jose Macías, asesor jurídico de la Junta de Extremadura pero con una gran pasión; el arte. ... Diluvio es su nueva exposición en la galería Arte Joven y se centra en la naturaleza y el agua. Las muestras son cuadros de resina sobre bastidores de madera y se utiliza pintura al óleo.

Desde pequeño quería estudiar bellas artes. Pero cuando creció se dio cuenta de lo difícil que es este mundo para ganarse la vida. Por ello, se decantó por el derecho. «Yo creo que es mi verdadera vocación, pero del arte sólo unos pocos afortunados pueden vivir».

Macías explica que tiene «como un interruptor que hace click». Por la mañana en el trabajo está concentrado en los informes y recursos. Una vez que termina su jornada aparece su lado artístico. Va a su estudio a las cinco de la tarde y puede estar hasta las diez de la noche. A veces, las ideas en su cabeza no le dejan dormir o aparecen haciendo la compra y tiene que apuntarlas en su libreta. Aprovecha los fines de semana para avanzar con su pasión.

Expone en Madrid desde hace siete años, también trabaja con una galería de Málaga y ha estado en Barcelona. Cuenta que hay que moverse y salir fuera de Extremadura, ya que el arte contemporáneo no se consume demasiado en la región. También ha ido a ferias internacionales durante tres años como Bélgica, Ámsterdam, París y Mónaco y ha expuesto en Taiwán.

Jose Macías siempre ha sido un gran consumidor de arte. Comenzó yendo solo a ferias en Madrid hasta que conoció a más personas aficionadas. Un día le enseñó una obra suya a una amiga galerista y a ella le encantó. Así comenzó a crear de manera artística.

«Cuando pinto no estoy pensando en vender». José Macías está contento con su doble vida. Según comenta el artista, al no dedicarse sólo al arte no está condicionado por las ventas, sino que tiene la libertad de crear lo que siente.

No se plantea dedicarse sólo a su pasión, ya que lo ve «muy complicado». Además, quiere seguir teniendo la libertad de crear no por motivos económicos. Lo que le gusta es la experimentación y buscar formas nuevas. «Quiero poder sacar la imaginación de ese niño que juega con cuatro cojines y dice que es una casa», señala.

Cita a un amigo pintor suyo que dice que el estudio es el infierno y el paraíso: «A veces eres muy feliz y otras te dan ganas de tirarlo todo por la ventana». Macías comenta que la inspiración se trabaja a base de investigar y consumir cultura del arte. El proceso de creación es complicado debido al cuidado que debe tener, ya que utiliza algunos materiales costosos, como los bastidores de madera.

Diluvio

A Macías le gusta la naturaleza. De ahí surgió la idea de plasmar tormentas. Los cuadros transmiten la fuerza del agua y para ello utiliza una gama de colores muy extensa y varias formas, relieves y superficies lisas. Una mezcla de suavidad y dureza para evocar este fenómeno.

Diluvio es una continuación de la anterior exposición llamada Acumulador de tormentas, donde se utilizan distintas técnicas y materiales como óleo, resina o esparto.

En el primer cuadro de bastidor de madera colgado en Arte Joven de Diluvio azul, el artista no quería que pareciera el típico cuadro del mar con olas. «A mí lo que me interesa es la emoción que puede destilar la contemplación de un cuadro, el personalismo abstracto».

Otras de las muestras que componen esta exposición son: 'Pequeño diluvio bermellón', 'Diluvio blanco glaciar', 'Pacific turqueoise', 'Nubarrón', 'Mar glaciar', 'Gold storm', o 'Artic storm'.

Las piezas de Diluvio tienen una naturaleza híbrida entre la pintura y la escultura. Son una experimentación de diferentes materiales industriales con el objetivo de superar los límites tradicionales de la pintura con referencias como el expresionismo abstracto, la abstracción lírica o el informalismo.

Jose Macías reconoce que quiere hacer arte con un tono «divertido y juguetón» y que la gente pase un rato agradable contemplando las muestras. «Cualquier cosa puedes transformarlo en un objeto artístico, eso es lo que me encanta», comenta.

Macías suele ir a contracorriente. Utiliza los materiales justamente como no hay que hacerlo. «Cuando pinto acuarela hago todo lo contrario y una amiga experta en el tema me decía: Pepe, es que haces todo lo que no tienes que hacer con la tabla. Es que eso es lo que me gusta».

Explica que la resina tiene tendencia a quedarse como un espejo, sin embargo intenta buscar la manera de darle diferentes texturas. Esto lo hace con una máscara removiendo durante horas.

El artista busca expresar con esta exposición la fuerza de la naturaleza, el movimiento de la tierra y la energía del mar. Aunque confiesa que le gusta el hecho de que cada persona le encuentre su propio significado y profundizar en la emoción que evoca el cuadro.