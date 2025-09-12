HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de una lanzadera de empleo. HOY

Abierta la inscripción en tres lanzaderas de empleo dirigidas a 70 parados en la provincia de Badajoz

Una está destinada a desempleados de todas las edades, otra a personas del colectivo senior y la tercera, a mujeres

R. H.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:27

La Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) y en colaboración con la Fundación Santa María la Real, pone en marcha la segunda ronda de las 'Lanzaderas de Empleo de Extremadura 2025', que continúa su trabajo de orientación laboral a desempleados en la provincia de Badajoz.

Las tres nuevas lanzaderas ayudarán a 70 desempleados a «reactivar su búsqueda de trabajo con nuevas técnicas y herramientas digitales» y estarán dirigidas especialmente a dos de los colectivos más castigados por el desempleo, como son mujeres y senior.

En concreto, una de ellas está destinada a desempleados de todas las edades, otra a personas del colectivo senior y una más para mujeres, especialmente a aquellas que se encuentran en desempleo de larga duración tras la maternidad o cuidados, según informa la Junta en nota de prensa.

Además, de manera transversal, se desarrollará una acción formativa dirigida a los participantes sobre ocupaciones de alta demanda en el territorio extremeño, que «mejorará su perfil profesional y les ayudará para buscar una reorientación vocacional», señala.

De octubre a enero

Las nuevas lanzaderas de empleo de Badajoz estarán en funcionamiento de octubre de 2025 a enero de 2026 y se realizarán en formato semipresencial y online.

En concreto, podrán participar desempleados de entre los 18 y 60 años, para una de las lanzaderas de empleo. Aquella lanzadera dirigida al colectivo senior, con más trabas y dificultades de acceso al mercado laboral, estará abierta a desempleados mayores de 40 años.

Estas dos lanzaderas de empleo, con 20 plazas cada una, se realizan en formato semipresencial, de tal forma que los seleccionados asistirán cada semana a varias sesiones presenciales y online en el espacio cedido por el Ayuntamiento de Badajoz.

Dirigida a mujeres

Por su parte, la Lanzadera de Empleo de Mujeres se realizará en formato online, entre los meses de octubre y diciembre, y contará con 30 plazas, con el objetivo de «mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de las mujeres, especialmente de aquellas que están en desempleo de larga duración después de hacer un parón profesional para dedicarse a la maternidad o al cuidado de familiares».

En las actividades se identificarán y pondrán en valor las habilidades que las mujeres han adquirido o reforzado durante la maternidad o cuidados a familiares, para que después las puedan aplicar en su prospección laboral.

Podrán participar mujeres en desempleo de la provincia de Badajoz, de entre 18 y 60 años, con cualquier nivel de estudios (sin estudios, ESO, Formación Profesional, Bachillerato, grados universitarios, etc), y procedentes de cualquier sector profesional, con o sin experiencia previa.

Inscripción online

Los interesados en participar en alguna de las lanzaderas pueden realizar su inscripción en la web oficial, a través de la web lanzaderasdeempleo.es. Disponen para hacerlo hasta el 15 de octubre si es para la Lanzadera de Empleo de Mujeres y hasta el 22 de octubre para las otras dos lanzaderas.

