Más de 500 personas en el Día del Voluntariado de Cruz Roja

El auditorio del Edificio Ibercaja de Badajoz acogió ayer el acto institucional y las actividades que Cruz Roja ha organizado para celebrar el Día del Voluntariado, en el que se reconoció la labor y esfuerzo de sus miembros.

Esta jornada de encuentro y convivencia congregó a más de 500 personas de toda la región con una característica en común, dedican su tiempo a los demás de manera altruista. Y precisamente este hilo conductor guió toda la jornada, donde se hizo balance de un año de actividad y donde se entregaron reconocimientos a personas que por su especial implicación han destacado por su labor dentro de la institución. Así, recibieron reconocimientos miembros de la sección juvenil de Cruz Roja, de los programas de intervención social y con especial significación, y voluntarios de la Unidad de Emergencias por su compromiso y participación durante este verano en los incendios que han afectado a Extremadura y durante la dana que golpeó a nuestro país a finales de 2024.

Tras este acto institucional, se dio paso a una jornada más lúdica y distendida, donde los voluntarios pudieron disfrutar de diversas actividades, conocer nuevos recursos que está incorporando la institución en la región, y también algunos vehículos y materiales históricos que se utilizaban en las asambleas de Cruz Roja en Extremadura durante los años 80 y 90.

Cruz Roja es una de las organizaciones de voluntariado más importantes del país, y en Extremadura cuenta con 17 asambleas comarcales y más de 40 puntos de presencia. Tanto en el entorno urbano como en el rural, desarrollando proyectos de distinta índole, en el ámbito social y sanitario. Cada año, se ponen en marcha numerosos proyectos de gran calado social, como los proyectos para atender a personas mayores y romper la soledad no deseada, la atención a personas en situación de calle o los proyectos de apoyo socioeducativo con menores de familias en situación de vulnerabilidad.