Más de 400 personas participarán en la II Carrera Solidaria por los incendios

Más de 400 personas participarán este sábado en Badajoz en la II Carrera Solidaria por los incendios en Extremadura, con el objetivo de recaudar ... fondos destinados a la restauración de las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano en la región.

La Universidad de Extremadura, a través del programa Vive la UEx, y en colaboración con el Consejo de Estudiantes, Safyde, Alianza Extremadura es Futuro, y el Consejo Social de la UEx, organiza este evento, que cuenta con tres modalidades para todos los niveles y edades, como son una carrera y marcha de 3,5 kilómetros, una carrera de 7 kilómetros, y un «dorsal solidario», para quienes deseen colaborar sin participar de forma presencial.

El responsable del programa Vive la UEx, Hernán Álvarez, ha destacado en la presentación de este evento el «enorme compromiso» de todas las instituciones y empresas colaboradoras, así como la respuesta de la comunidad universitaria y el público en general, con más de 400 inscritos.

Por su parte, la secretaria del Consejo Social de la UEx, Pilar Izquierdo, ha destacado que la función de este consejo es «servir de vínculo entre la Universidad y la sociedad, y una carrera solidaria abierta a toda la ciudadanía representa ese compromiso», por lo que ha animado a toda la sociedad a participar.

Desde la organización, la subdirectora de Safyde, Soledad Arroyo, ha confiado en que «el próximo año no tengamos que celebrar la carrera por motivos tan dramáticos y sí por una causa más bonita y saludable».

Por su parte, el director general de Deportes, Santiago Amaro, ha destacado que el deporte supone «una auténtica palanca transformadora de la sociedad».

Así, el diputado de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha subrayado que «esta carrera ya está siendo un éxito y destaca el carácter solidario de la provincia de Badajoz con el gran problema de los incendios que ha habido este verano». Además ha resaltado «la importancia del compromiso que están demostrando los estudiantes, implicados con esta carrera solidaria dando ejemplo».

Por su parte, el concejal de Deporte del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, ha mostrado «la satisfacción que produce comprobar que, al organizar un evento deportivo, todas las instituciones y organizaciones vamos de la mano con un mismo objetivo. Es la muestra de lo que es el deporte en nuestra región».