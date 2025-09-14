400 carreras para vencer al cáncer El polígono de La Paz ha acogido un año más la cita organizada por el Club Maratón en honor a Antonio Pérez

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:33 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

Vitalidad, felicidad, salud o esperanza. Son algunas de las palabras que se integran en el dibujo de una mujer que lucieron los 400 participantes este domingo en la Carrera contra el Cáncer, homenaje a Antonio Pérez. Un año más el Club Maratón Badajoz logró movilizar a los vecinos para recaudar fondos contra esta enfermedad en una mañana de deporte y buen ambiente.

La salida fue a las diez de la mañana en la avenida República Dominicana. Antes de comenzar el recorrido de diez kilómetros con dos vueltas por la margen izquierda del Guadiana, los participantes dedicaron un minuto de aplausos a los que han superado un cáncer, a los que pelean ahora contra la enfermedad y también a los que no han logrado superarla.

La carrera se celebra en homenaje a Antonio Pérez, un socio del Club Maratón muy querido que falleció de cáncer en 2010. También era un activo colaborador de su asociación de vecinos, la de La Paz, por lo que esta prueba sale de su barrio.

La recaudación de esta edición de la carrera está aún por calcular pero los organizadores estiman que será parecida a la de las anteriores en las que lograron superar los 5.000 euros. Todo lo recaudado irá a la Asociación Española contra el Cáncer que estuvo presente en meta vendiendo pulseras y camisetas y asesorando sobre sus servicios.

Los responsables de la AECC en Badajoz destacaron que parte de los recaudado irá destinado a proyectos de investigación sobre esta enfermedad que toca de cerca a tantas personas. Además de incentivar la investigación, esta asociación también cuenta con asesores y acompaña a los pacientes y sus familiares y ofrece terapias, psicológica, fisioterapia, logopedia, etc.

Caminata solidaria de cinco kilómetros

Media hora después de la salida de la carrera de 10 kilómetros, arrancó la caminata solidaria con otro centenar de participantes que completaron cinco kilómetros, muchos de ellos practicando la marcha nórdica. Y al término de la carrera absoluta, además, se celebraron varias carreras infantiles con jóvenes deportistas.

La prueba, que se ha celebrado durante 12 años, está organizada por el Club Maratón Badajoz y cuenta con el patrocinio de Electrocash, Santos Refrigeracón, la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz y la Diputación de Badajoz. También cuenta con el respaldo de una veintena de colaboradores, entre ellos HOY Diario de Extremadura.

Y aunque la competición deportiva no era lo más importante de la jornada, hay que destacar que el ganador en la categoría absoluta fue Luis Mendoza que hizo un tiempo de 35 minutos y 22 segundos seguido de Rubén Borrego y Alejandro Vaquero. El podio femenino estuvo encabezado por Silvia Benito con un tiempo de 40,42 seguida de Tina María Ramos y Lola Rodríguez.

Temas

Badajoz

Extremadura

Cáncer