3.000 farolillos vuelan sobre el Guadiana en la noche de los deseos de Badajoz

Un día más es lo lo que pedía Antonio Valencia mientras prendía el fuego de su farolillo de papel de arroz que esta noche sobrevoló ... Badajoz.

Antonio fue con su nieta y su mujer con el deseo de que la vida le conceda un día más todos los días. «Es una tradición bonita, venimos todos los años y me gusta porque nos hace disfrutar en familia de momentos que parecen simples pero que son los más importantes», decía mientras veía como su farolillo se alejaba volando por el cielo pacense en sentido Portugal.

Como él cientos de personas han acudido esta tarde al parque del río para enviar al cielo los mensajes con sus deseos antes de que termine el año. Una costumbre que se realiza estos días en algunas partes del mundo y que desde hace poco más de una década se ha convertido en una tradición en la ciudad, a la que cada año se han sumado más personas.

«Comenzamos a celebrar la noche de los deseos hace once años. Entonces compramos cien farolillos, ahora vamos ya por 3.000», subraya el presidente de la asociación Cultural y Deportiva La Alcazaba, Víctor Gallego, que ha vuelto a organizar esta actividad después de que el año pasado no se celebrara.

Desde las 16,30 horas de la tarde muchos pacenses se acercaban ya a los márgenes del río para inscribirse en la quema de deseos para los que era necesario pagar una inscripción de un euro que incluye un seguro de responsabilidad civil. A la que se le añadía los tres euros que costaba cada farolillo biodegradable.

Ampliar Arnelas

«Lo recaudado con esta actividad lo destinamos al resto de acciones que celebramos a lo largo del año, que suelen estar destinadas a nuestros socios aunque también hacemos otras abiertas para toda la ciudadanía», explicaba el presidente de la asociación.

Salud y tener presentes a los mayores

Pese a que la actividad estaba dirigida a todas las edades, para inscribirse era necesario tener más de 18 años, pero eso no impide que los niños sean los que más disfruten lanzando sus deseos al cielo. Precisamente a las cinco y media de la tarde acudieron Francisco Carmona y Juan de Amaya, junto a sus familias.

Ellos se llevaron mesas y sillas para amenizar la espera en una tarde que decidieron disfrutar con villancicos y gorros de Papa Noel. «Nuestra intención no es otra que disfrutar. Nunca he pasado aquí las Navidades porque viajamos con nuestra familia que vive fuera, pero este año nos hemos animado a venir con los amigos y hemos montado un picnic» contaba mientras los pequeños correteaban para encender sus farolillos.

Una iniciativa que aplauden estos pacenses porque les ayuda a disfrutar, ya que según ellos es algo muy necesario hoy día en la sociedad. «Hay muchas enfermedades y muchos problemas. Por eso es necesario disfrutar de estas pequeñas cosas y que lo sigamos teniendo presente el resto del año», afirmaba.

Ampliar Arnelas

Entre casi la decena de farolillos que lanzaron, en uno de ellos también ardía un recuerdo a los mayores, a quién la sociedad debe tener más presente en su vida, decían estos amigos.

Mientras los primeros farolillos comenzaron a surcar los cielos a las ocho menos cuarto de la tarde, una fila de coches aún buscaba un lugar donde estacionar por los alrededores del parque del Río y San Fernando, donde los atascos fueron los protagonistas, ante la enorme cantidad de personas que se congregó en el río para disfrutar de esta noche mágica para muchos.

Ampliar Arnelas

Como para Paula de la Encarnación, que por primera vez fue a la noche de los deseos y no se esperaba tanta gente. «No me esperaba tanta afluencia, la verdad que es una actividad muy bonita para hacer en familia y es maravilloso poder compartir este momento con mi amiga que es con quién yo he venido», zanjaba emocionada antes de lanzar su farolillo con el deseo que prefirió no revelar.

El fuego de los papeles con los deseos ha iluminado esta noche el cielo de Badajoz, fue el viento el encargado de decidir el rumbo que tomaron estos globos de papel, y quien sabe si también será el encargado de que los deseos de los pacenses se cumplan.