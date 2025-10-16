Unos 300 escolares participarán en una jornada de puertas abiertas de la Guardia Civil

Redacción BADAJOZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Unos 300 alumnos de siete centros docentes de enseñanza Primaria y de Educación Especial de Badajoz participarán hoy, en una jornada de puertas abiertas en el acuartelamiento de la Guardia Civil en la capital pacense.

Esta jornada, que comenzará a las 10.00 horas, se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

El evento contará con la presencia de alumnos de los colegios Glacis, Salesianos, La Soledad y Lope de Vega, además de otros tres centros de Educación Especial como son Los Ángeles, Nuestra Señora de la Luz y Aexpainba.

El alumnado podrá ver la proyección de un documental de la historia de la institución, con exposición de medios materiales y móviles de distintas especialidades de la Guardia Civil.

Entre ellas se encuentran el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), la Unidad Orgánica de Policía Judicial(UOPJ), el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Agrupación de Tráfico Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) y el Equipo Pegaso.

Exhibiciones con perros

Los agentes presentes, informarán y mostrarán el manejo y utilidad de los medios expuestos y responderán a las preguntas y curiosidades de todos los alumnos y docentes que asistan a la citada jornada.

Con posterioridad, se realizarán exhibiciones con perros adiestrados en búsqueda de sustancias estupefacientes, drones, robot desactivación de artefactos explosivos y ejercicios de intervención personal, ha informado la Guardia Civil.