«Somos la generación que empezará a ayudar al planeta a regenerarse»

Ana Ranera Gijón Martes, 25 de octubre 2022, 10:57 Comenta Compartir

A pocos días de llegar a Asturias para participar en la Semana de los Premios y recoger el día 28 su galardón, la Premio Princesa de Cooperación, Ellen MacArthur (Whatstandwell, Reino Unido, 1976), habla sobre cómo debe afrontar la sociedad los retos de el futuro con respecto al cambio climático y la sostenibilidad.

-¿Qué supone para usted que el Premio Princesa de Asturias reconozca el valor de la economía circular y la necesidad de cambiar los hábitos de producción y consumo?

-El premio es el de Cooperación Internacional y eso es significativo, porque si queremos crear un futuro mejor para los negocios, la sociedad y nuestro mundo natural debemos trabajar todos juntos. Desde nuestra fundación apoyamos a empresas y legisladores en su transición hacia una economía circular. Es un modelo económico que busca eliminar los desechos, preservar el valor manteniendo los productos y materiales en uso y ayudar a regenerar la naturaleza. La economía circular representa un cambio vital y necesario del modelo lineal actual de extracción de recursos, que consiste en usarlos y desecharlos. Para lograr este cambio necesitamos altos niveles de cooperación y una ambición sin precedentes, y es increíblemente alentador ver a tantas personas y organizaciones involucradas en este cambio, trabajando juntas para enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Este premio reconoce a todos los involucrados.

-¿Cree que podemos, a través de iniciativas privadas, reciclar el plástico que se ha acumulado en nuestros océanos? ¿Qué otras medidas podríamos poner en marcha?

-El coste de recolectar la contaminación plástica en el océano es muchísimo mayor que el de evitar que la basura llegue al mar. Y aunque se recolectasen todos los desechos plásticos de nuestras aguas, una gran parte no serían reciclables. También vale la pena recordar que la contaminación plástica daña la naturaleza en su camino hacia el mar. Las soluciones a este problema a menudo se enfocan aguas abajo, por ejemplo, con la limpieza de playas. Es una vía importante para eliminar el plástico del medio ambiente una vez que ya está allí, pero centrarse únicamente en la limpieza es como ir recogiendo el agua de una bañera desbordada mientras el grifo aún está abierto. Necesitamos cerrar el grifo, y ese es nuestro enfoque en la Fundación Ellen MacArthur. Y aquí es donde entran los principios de la economía circular: queremos mantener los plásticos que sean necesarios en la economía, conservar los ya existentes y evitar que dañen nuestro medio ambiente. Al cambiar la forma en que diseñamos, fabricamos y usamos los envases podemos reducir nuestro uso de plásticos vírgenes, asegurarnos de tener la cantidad correcta de envases, que se reutilicen, que se mantengan en la economía y que podamos reciclar o compostar cuando sea necesario.

«Queremos mantener los plásticos que sean necesarios en la economía, conservar los ya existentes y evitar que dañen nuestro medio ambiente: estos son nuestros principios de la economía circular en ese campo»

-¿Cuál es el futuro de la llamada 'fast-fashion' o moda de usar y tirar?

-De todos los materiales que se usan para hacer ropa, el 87% termina en vertederos o se quema. Además, cada año, la industria de la moda es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que todos los vuelos internacionales y buques portacontenedores combinados. Por lo tanto, los diseñadores y fabricantes de ropa son evidentemente una parte muy importante de la solución. Para cambiar verdaderamente el sistema, debemos pensar en la durabilidad física y emocional de la ropa, para que pueda usarse muchas veces, pero también considerar la posibilidad de cómo desmontar y reutilizar sus materiales. Reformar la industria de la moda para que se base en los principios de la economía circular en lugar de los lineales no sucederá de la noche a la mañana, pero el sector está lleno de creativos que tienen ideas y ambición de conseguirlo; algunos se presentaron recientemente en nuestro libro 'Diseño circular para la moda'. En cuanto a si las empresas son sinceras en su compromiso con el cambio, aquellas que se inscriben para trabajar con la Fundación tienen un alto nivel de implicación y reconocen que el modelo actual de 'coger-fabricar-desperdiciar' no tiene futuro a largo plazo. Necesitamos asegurarnos de que ese compromiso se convierta en acción. En todo el mundo se está volviendo evidente que un número creciente de clientes, empleados, accionistas y gobiernos ya no están dispuestos a aceptar las prácticas derrochadoras que antes tolerábamos.

-La industria alimentaria emite un tercio de los gases de efecto invernadero. ¿Qué hábitos de consumo debemos erradicar?

-Cambiar nuestro sistema alimentario a uno que se base en los principios de la economía circular es un paso positivo y poderoso que podemos dar para abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El sistema alimentario actual no funciona para todo el mundo. Desperdiciamos casi un tercio de los alimentos que cultivamos, pero casi una de cada diez personas en el mundo pasa hambre. Mientras tanto, la forma en que producimos alimentos está degradando la naturaleza. En lugar de manipular la naturaleza para producir alimentos, utilizando los principios de la economía circular, la alimentación puede diseñarse para que la naturaleza prospere. Podemos adoptar prácticas como plantar una gama más diversa de cultivos, pastoreo rotativo o incluir árboles y pastos nativos en un cultivo para impulsar la biodiversidad y ayudar a que nuestros suelos se regeneren. Hay muchos estudios que muestran que este tipo de prácticas dan como resultado mayores rendimientos, así como una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos de desperdicio de alimentos, debemos encontrar formas de redistribuir los excedentes y asegurarnos de que los subproductos de alimentos no comestibles puedan usarse como material para fabricar nuevos productos.

«Para lograr este cambio necesitamos altos niveles de cooperación y una ambición sin precedentes, y es increíblemente alentador ver a tantas personas y organizaciones involucradas en él»

-¿Estamos a tiempo de detener el cambio climático, o estamos en un punto en el que sus efectos solo pueden retrasarse?

-Somos la generación que iniciará el proceso que ayude al planeta a regenerarse; que puede arreglar nuestro clima y prevenir una mayor pérdida de biodiversidad. La forma en que hacemos y usamos los productos y nuestra comida genera el 45% de los gases de efecto invernadero. Al adoptar los principios de la economía circular y rediseñar la forma en que producimos las cosas, podemos lograr un gran impacto positivo en nuestras emisiones. Depende de todos nosotros aprovechar esta oportunidad. Requiere esfuerzo y ambición, inversión e ideas, pero las tenemos. Necesitamos construir una economía próspera que crezca de la mano de la naturaleza, en lugar de contra ella, y la economía circular ofrece esa oportunidad.