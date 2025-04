Del circuito a la calle, el laboratorio sostenible de la Fórmula E

José A. González Madrid Viernes, 26 de agosto 2022, 07:21 | Actualizado 11:00h. Comenta Compartir

No genera el mismo ruido que el Gran Circo de la Fórmula 1, ni mediático ni los propios coches. Así suena un bólido de F1 y así uno de la Fórmula E. Ambos están diseñados y construidos para ir lo más rápido posible para ganar carreras. Quizá, los primeros alcancen más velocidades, pero los segundos ya han llegado a una meta que ambos comparten: la sostenibilidad.

Este concepto es ya un pilar en el mundo del motor, «yo diría que es un tema esencial en el deporte en general y muy particular en los de motor», responde Julia Pallé, directora de sostenibilidad de la Fórmula E. En 2011 y en una servilleta de papel nació la idea de organizar carreras urbanas eléctricas.

Los 'ideólogos' fueron Jean Todt, por aquel entonces presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y Alejandro Agag, empresario español. «Ambos idearon la serie como un medio para demostrar el potencial de la movilidad sostenible y para ayudar a crear un mundo mejor y más limpio», señala la web de la competición.

Ocho temporadas, este mes de agosto se cerró la última edición con la victoria de Stoffel Vandoorne (piloto de Mercedes-Benz EQ Formula E Team), en las que esta apuesta ha recorrido varios países y se ha convertido en esencial para la FIA, ya que desde la temporada 2020-2021 organiza esta competición.

Fórmula E en Roma.

Un laboratorio de I+D

La próxima campaña, los pilotos de la Fórmula E se subirán a la tercera generación de bólidos eléctricos, llamada Gen3. Estos monoplazas elevarán su rendimiento máximo hasta los 350 kW (470 CV), cien kilovatios más que los Gen2, que desaparecen este verano. Un acelerón que casi los igualará a los aclamados 'fórmulas uno' en velocidad para cerrar la brecha comparativa. Esta evolución declara alcanzar los 322 km/h, una velocidad importante si tenemos en cuenta que corren en pistas urbanas y entre muros.

A pesar de ello, la comparación con los F1 sigue siendo 'odiosa'. «Algunas personas odian la idea de los coches eléctricos y me bombardean los haters diciendo que no sé de lo que hablo por pilotar en la Fórmula E. Hay mucho odio, porque no todos entienden o quieren aceptar que el mundo está cambiando hacia la eficiencia y la sostenibilidad», denunciaba el piloto italiano Lucas Di Grassi en la página oficial de la Fórmula E.

Nuevo monoplaza Gen3 de Fórmula E.

Esta apuesta por la velocidad y la sostenibilidad tiene un objetivo y es «llegar a nuestras calles y a nuestros garajes», comenta Pallé. La energía de estos nuevos bólidos será producida en más de un 40% por el frenado regenerativo, por su parte las baterías se reciclarán al final de su vida útil. «Como cualquier plataforma de automovilismo en primer lugar es un laboratorio tecnológico», explica la directora de sostenibilidad de la Fórmula E. «Todo lo que se ve en los garajes de las escuderías se comparte y se transfiere a los coches que compraremos y conduciremos próximamente», apostilla.

Una transferencia que «son de unos cuatro años, aproximadamente, dijo el fabricante francés DS», recuerda Pallé. Esta marca, que ahora compite con el nombre Techeetah-DS, ha usado sus éxitos en esta competición para dar vida a sus vehículos. «Es un laboratorio que nos servirá para analizar el comportamiento de los componentes y ponerlos a punto con vistas a una futura industrialización» explica Thomas Chevaucher, director de DS Performance.

Los Gen3 serán los primeros monoplazas de Fórmula E capaces de afrontar una recarga ultrarrápida y, además, admitirán potencias de carga de 600 kW, mientras que la media actual de los modelos eléctricos de calle ronda los 200-250 kW. «Tenemos la plataforma idónea para que nuestros equipos y los socios de la competición muestren su tecnología como una solución para vivir con un estilo de vida más sostenible».

Una nueva forma de ver la vida que se muestra en la carrocería de los monoplazas, ya que los Gen3 llevarán la fibra de carbono de los coches actuales. Además, los neumáticos, Hankook reemplazará a Michelín, tendrán un 26% de sus componentes de origen natural o reciclado.

Carrera sin «línea de meta»

Los monoplazas son solo un pilar en la estrategia sostenible del campeonato de la FIA. «Ha sido un viaje increíble desde que empezamos», revela Julia Pallé. Millones de kilómetros recorridos por todo el planeta «donde la sostenibilidad nos hace avanzar», responde orgullosa. «Equipos, proveedores, socios, patrocinadores y pilotos, todos compartimos los mismos valores».

Esta alianza ha llevado a la Fórmula E a ser el primer deporte en lograr una huella de carbono cero neta desde sus primeros días. «Hemos construido toda nuestra estrategia de sostenibilidad en torno a las normas internacionales», apunta Pallé. Trabajo que ha sido reconocido con la ISO 20121 de eventos sostenibles, «la única categoría de carreras en recibirla», señala la organización.

«Es realmente alentador ver que se está siguiendo el ejemplo de la Fórmula E, porque es muy necesario que cada deporte tenga su estrategia de sostenibilidad» Julia Pallé directora de sostenibilidad de ABBA Fórmula E

En la pasada temporada, cerrada a mediados de agosto en Seúl (Corea del Sur), la Fórmula E dejó una huella de carbono de 20.000 toneladas de emisiones de CO2, «tiene en cuenta todo desde el flete de transporte de materiales, viajes, equipos, socios, espectadores, eventos, comida, construcción de circuitos urbanos, vallas, energía que necesitamos… todo», explica Pallé. «Y de todo eso, la huella de nuestros coches es un 1%», añade.

Desde el comienzo de sus actividades, la Fórmula E ha medido el impacto de su actividad en el medioambiente. «Hemos medido y reducido activamente nuestras emisiones desde el inicio, y estamos orgullosos de haber alcanzado una huella de carbono cero neto al compensar las emisiones restantes», comentaba en 2020 el CEO de la competición, Jamie Reigle.

Reducción de plásticos, optimización del transporte y de la logística y donde no llegaban, proyectos de compensación internacionales. Una apuesta lanzada en 2014 y que ahora otros campeonatos tratan de incorporar. «Es realmente alentador ver que se está siguiendo el ejemplo de la Fórmula E, porque es muy necesario que cada deporte tenga su estrategia de sostenibilidad», comenta Pallé. «Ahora hay una gran cantidad de deportes que se comprometen a estar en el carbono neutro para 2050 o incluso 2030, pero una cosa es prometer y otra lograrlo», advierte.

Recientemente, la Fórmula 1 actualizó su estrategia Net Zero de cara a 2030. Un plan que busca reducir las emisiones del 'Gran Circo' con un ajuste del calendario para evitar los grandes desplazamientos entre carreras y también dar un paso hacia los combustibles sintéticos. «Nosotros fuimos creados para apoyar el avance de la electrificación, mientras que para otros deportes es mucho más difícil reinventarse con un propósito por el que no fueron creados», explica. «Pero de todos modos, seguro que pueden aportar su granito de arena en cuanto a la reducción de la huella de carbono», apostilla.

Julia Pallé, la gurú de la sostenibilidad en la Fórmula E Todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad en la Fórmula E tiene un nombre: Julia Pallé. Esta francesa experta en sostenibilidad es la mujer detrás de los éxitos 'verdes' del ABB FIA Formula E. Aunque, «la gente piensa que sostenibilidad es solo protección del medioambiente, pero también se trata de inclusión social y prosperidad económica», corrige Pallé. Su vinculación al mundo del motor competitivo llegó de la mano de Michelín, fabricante galo de neumáticos. A la marca francesa llegó tras especializarse en sostenibilidad para trabajar en la estrategia de la compañía de neumáticos. «Luego llegó el salto a la Fórmula E cuando Michelín se convirtió en la suministradora oficial». Así Pallé tomó las riendas de la sostenibilidad del ABB FIA Formula E «seis meses antes de la primera carrera», señala. Liderazgo que se ha plasmado en la estrategia del campeonato basado en tres pilares con un objetivo: luchar contra el cambio climático ofreciendo soluciones a los problemas de calidad del aire en los centros de las ciudades mediante la adopción de vehículos eléctricos. Sin embargo, para ella, «lo que me importa y de lo que estoy más orgullosa es haber creado una cultura de sostenibilidad dentro de la Fórmula E y en todo su ecosistema, todos compartimos los mismos valores».

