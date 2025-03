Solo el 2% de las donaciones mundiales se destina a la lucha contra el cambio climático

José A. González Madrid Jueves, 19 de enero 2023, 07:12 | Actualizado 15:51h. Comenta Compartir

La última COP 27 celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto) se cerró con un acuerdo histórico gracias al fondo de pérdidas y daños por el cambio climático. Una especie de 'cuenta bancaria' en la que los países más ricos y, sobre todo, más contaminantes deben pagar por los perjuicios causados por el clima en los países menos desarrollados. La cumbre del clima celebrada en Copenhague (COP15) en 2009 acordó que los más industrializados destinaran 100.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, más de una década después no se ha cumplido, en ningún momento, el acuerdo. Un déficit que, en parte, se ha paliado con las donaciones privadas, pero que sigue siendo insuficiente.

La cuenta de resultados de la financiación climática apenas llegó en 2021 a 83.300 millones de dólares a los que hay que sumar 3.000 millones, según la Fundación ClimateWorks, de donaciones privadas. «Para alcanzar la velocidad y la escala requeridas para sanar los sistemas de la Tierra, necesitamos desbloquear no solo el capital privado y los fondos gubernamentales, sino también el sector de la filantropía como una fuerza verdaderamente catalizadora para lograr la aceleración necesaria», señaló Klaus Schwab, en la apertura del Foro de Davos, cita que reúne a los máximos dirigentes mundiales y más ricos del planeta.

A pesar de estos llamamientos, se estima que menos del 2% de la financiación filantrópica se dedica actualmente a la acción contra el cambio climático. La Fundación ClimateWorks estima que las donaciones para el cambio climático aumentaron un 25% entre 2020 y 2021, tres veces más rápido que las donaciones filantrópicas en general, según este organismo, que utilizó datos de Wealth-X y Barton Consulting.

Triplica su financiación

A pesar de los esfuerzos y del crecimiento, en los últimos años la financiación de las fundaciones para la mitigación del cambio climático ha pasado de 900 millones de dólares en 2015 a más de 3.000 millones en 2021 y en los últimos 60 días del pasado año la cifra final creció más de un 40%, «impulsada en parte por la llegada de nuevos donantes importantes», señala la investigación de ClimateWorks.

Los últimos nombres en incorporarse a estas listas son Bloomberg Philanthropies, la Fundación IKEA o la Fundación Rockefeller, entre otros. «Las organizaciones filantrópicas pueden desempeñar un papel único en el fomento de una colaboración urgente, radical y sin precedentes entre los sectores público y privado. Solo trabajando juntos a escala podemos desbloquear la inversión necesaria para lograr nuestros ambiciosos objetivos climáticos y proteger el planeta», destaca Per Heggenes, jefe de la Fundación de Ikea.

A pesar de la expansión de los números, la nacionalidad de los financiadores del cambio climático no varían y son, esencialmente, norteamericanos. En la lista de 2021 destacan nombres como la Fundación Waverley Street con 3.500 millones de dólares, la Bloomberg Philanthropies y Goldman Sachs con 25 millones, el Fondo para la Tierra de Jeff Bezos con 1.500 millones, Mark and Lynne Benioff, propietarios de la revista Time, con 200 millones de dólares, o las fundaciones de Bill Gates y Mark Zuckerberg. «En España la filantropía todavía no está tan avanzada», responde Xosé Ramil, coordinador de sostenibilidad de Fundaciones por el Clima.

A la falta de transparencia en las donaciones en España se suma la falta de ambición climática de las fundaciones, ya que «solo el 10% se destina a ello», comenta Ramil. «Queda mucho trabajo por hacer», añade. Camino que se empezó a recorrer en 2020 con el lanzamiento de Fundaciones por el Clima, iniciativa de la Asociación Española de Fundaciones, que aglutina a 40 entidades para «trabajar de manera colaborativa para impulsar una Coalición Filantrópica frente a la emergencia climática y por la justicia social en España, siguiendo el ejemplo de varias organizaciones por toda Europa», revelan en su declaración de intenciones. «Ya somos 220», apostilla Xosé Ramil. «Tienen la intención de luchar contra el cambio climático, ahora el reto es que llegue el dinero», advierte.

Dinero para energía limpia

Una vez más, la amplia mayoría de los donantes para frenar el cambio climático dirigen sus millones de dólares para impulsar la energía limpia, especialmente en proyectos de participación pública y campañas de promoción que alientan a la industria de los combustibles fósiles a orientar las inversiones hacia la energía limpia.

No obstante, muchos otros se centran en mitigar los gases de efecto invernadero y reducir el uso de combustibles fósiles y carbón, el trabajo sobre el cambio climático de varios financiadores se centra en la construcción de una economía limpia y empleos verdes, la construcción verde y la creación de equidad climática.