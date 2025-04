«Es una cumbre histórica», pero «una vez más nos hemos quedado cortos»

José A. González Madrid Domingo, 20 de noviembre 2022, 17:16 Comenta Compartir

«Histórica», «falta de ambición», «agotadora», «ya se empieza a hablar de justicia climática». A medida que pasan las horas tras el cierre de la COP27 de Egipto salen a la luz lo distanciadas que han estado las posiciones en los últimos días y, sobre todo, las últimas horas. No obstante, todos coinciden en que «es una cumbre histórica», pero «nos hemos quedado cortos», denuncia Frans Timmermans

Por primera vez en tres décadas, los países ricos ayudarán financieramente a «los países en desarrollo que son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático». «Estos acuerdos son una victoria para todo nuestro mundo», señala Molwyn Joseph, portavoz de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (Aosis). «Así es como esperamos que nuestro viaje de 30 años finalmente haya dado sus frutos hoy», celebra la ministra de Clima de Pakistán, Sherry Rehman.

Sin embargo, la euforia del G77, los más vulnerables, queda rebajada al instante por el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. «Claramente esto no será suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota», apunta. «El mundo está en la sala de emergencias», añade inmediatamente.

A pesar de recoger con entusiasmo la declaración, «el texto no es perfecto. Llega con satisfacción, pero no alegría», responde Mia Mottley, primera ministra de Barbados. La falta de concreción del nuevo fondo sobre receptores y, especialmente, financiadores de un sabor agridulce en el cierre de las dos semanas de intensas negociaciones en Sharm el-Sheij. «Pero, en este momento, es un fondo vacío, y tenemos un gran desafío por delante para garantizar que los países desarrollados contribuyan a él, en línea con la justicia y la equidad. No debemos ver una repetición del pésimo desempeño de los países ricos al no proporcionar los ya insuficientes 100.000 millones de dólares anuales prometidos hace más de una década», advierte la oenegé Amigos de la Tierra.

Europa, muy beligerante

Sin embargo, las mayores críticas al texto egipcio han llegado desde la Unión Europea. «Lo que tenemos frente a nosotros no es un paso adelante suficiente para las personas y el planeta», denuncia Timmermans. «No trae suficientes esfuerzos adicionales de los principales emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisiones», apostilla. «Este acuerdo representa un ejemplo claro del fracaso e hipocresía de las cumbres del clima. Es un avance pírrico y sin concretar», explica Fernando Valladares, investigador del CSIC.

El grupo comunitario se ha posicionado los últimos días como uno de los más contrarios a la falta de ambición de la presidencia egipcia en la COP27. «Los amigos solo son amigos si también te dicen cosas que tal vez no quieras escuchar», explica el jefe de política climática de la Comisión Europea. «No tiene suficientes esfuerzos adicionales de los principales emisores para aumentar y acelerar sus recortes de emisiones y no aborda la enorme brecha entre la ciencia del clima y nuestras políticas climáticas», justifica.

Precisamente, Timmermans anunció un aumento del recorte de las emisiones de los países europeos en un 57% para 2030 en un acto de reafirmar los 1,5 grados marcados por el Acuerdo de París y que, según la ciencia, no estamos en condiciones de cumplir con el número de gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera. «De continuar a este ritmo llegaremos a los 2,8 grados a finales de siglo», repite la comunidad científica en cada uno de sus informes. Pero «el anuncio de Timmermans no es suficiente, la Unión Europea tendría que reducirlas 10 puntos más para cumplir de verdad», recalca Pedro Zorrilla, representante de Greenpeace España en la cumbre de Egipto.

Una anuncio que tampoco vale al investigador del CSIC, Fernando Valladares: «La Unión Europea ha hecho propuestas muy insuficientes, y centrarse precisamente en los daños y en las pérdidas, cuando deberíamos centrarnos en que no ocurran más daños y pérdidas, refleja el grado de incompetencia de los reunidos y el grado de cobardía política», advierte.

Amargor por las emisiones

Las últimas horas de la cumbre, las posturas estuvieron bastante alejadas e, incluso, a punto de hacer caer la declaración final. La declaración final omite la desaparición de los combustibles fósiles y «destaca por la poca ambición climática», revelan varias organizaciones ecologistas. «Hemos visto la incapacidad de la COP27 para abordar el origen del problema del cambio climático, que no es otro que los combustibles fósiles, que siguen contando con subsidios estatales que no han sido abordados ni cuestionados», apuntala Valladares. Desde Greenpeace se muestran más optimistas: «Se ha hecho una mención a aumentar las energías renovables», desvela Zorrilla.

La mitigación ha sido la otra gran piedra de toque la prórroga de la reunión de Sharm el-Sheij, «los 1,5 grados son una línea roja innegociable», defiende Guterres tras la finalización. Sin embargo, la cifra ha estado varias veces sobre la mesa por varias delegaciones, según han comentado varias fuentes a este periódico. La influencia de la industria de los combustibles fósiles se encontró en todos los ámbitos y ha debilitado nuevos compromisos más ambiciosos», revela Laurence Taubiana, artífice del Acuerdo de París.

«Hemos perdido mucho tiempo desde Glasgow y el mundo nos está mirando», responde Timmermans. «No nos perdonarán si fallamos, nuevamente, en prevenir lo peor», finaliza.