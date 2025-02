De los Mozos: «Al precio que está el coche eléctrico no es accesible para todos»

José A. González Madrid Viernes, 10 de junio 2022 | Actualizado 14/06/2022 11:18h. Comenta Compartir

Su experiencia en el mundo de la industria del automóvil le avala con una vida profesional dentro de la marca Renault. José Vicente de los Mozos comenzó su andadura en la factoría de Valladolid como aprendiz para, años más tarde, alcanzar la dirección del grupo en España y Portugal, cargo que compagina con la dirección industrial de la marca gala a nivel mundial y con un sillón en el consejo de administración de la firma. «Nos quedan muchos capítulos por vivir con la movilidad», asegura de los Mozos. «Pero será sostenible», añade. La duda aún está por resolver: ¿eléctrica? ¿compartida? ¿híbrida? ¿hidrógeno? «Tenemos que marcar las tendencias. Quiero convertir a España en un referente», responde el directivo de Renault. Con esta premisa nace la Global Mobility Call que este mes de junio concentra en Madrid a los principales agentes nacionales e internacionales sobre movilidad.

-Es la primera edición de esta feria, ¿cómo surge la idea?

-Surge a mi llegada a Ifema. Me pidieron un salón del automóvil y dije que no, porque, creo, están en decadencia. Ya durante la presidencia Anfac, la patronal de los fabricantes de automóviles y camiones, hicimos la hoja de ruta del sector del automóvil al 2040, donde hablábamos que el ciudadano quiere moverse en algo sostenible, conectado y que no sea suyo. Con esta base, vi que no había ni un congreso ni una feria en Europa y nos pusimos a trabajar en ello y el gobierno vio que era interesante. Hemos trabajado en un proyecto con una mirada de 360 grados y que dure todo el año con foros de debate. La nueva movilidad generará más de 300.000 millones de euros en España, 54.000 millones de inversión y un millón de puestos de trabajo. La movilidad sostenible se va a convertir en la gran palanca del cambio de la economía.

-Hablaba de que no quería un congreso del automóvil, ¿qué pretende con este Global Mobility Call?

-Cuando acabemos, el día 17, me gustaría ver en prensa internacional que España y Madrid han sido un altavoz, y no solo un punto de debate, de la movilidad sostenible en Europa. Quiero posicionar a España como un referente, creo que hay un vacío y que tenemos que ocupar.

-Llevamos años hablando de movilidad del futuro y de tendencias, pero ¿cómo tiene que ser? ¿Cuáles son sus ejes?

-Intermodal, donde no se quiere tener un medio propio y el ciudadano quiere estar conectado en todo momento.

-A menudo se pone el foco de la movilidad en el transporte privado y se olvida mirar en otros medios o, incluso, ciudades…

-Sí y un elemento importante es la infraestructura. El coche eléctrico está muy bien, pero si esta no avanza no será una realidad en los plazos que dicen las administraciones. Con el tema de la pila de hidrógeno pasa lo mismo. ¿Cuántas hidrogeneras tenemos abiertas al público? Cero. Las energéticas son actores claves de la nueva movilidad y tenemos que incorporarlas.

-Entiendo que la movilidad del futuro debe ser un mix público-privado, ¿cómo está el entendimiento entre ambas esferas?

-Muy bien, yo he querido que las empresas sponsor no sean del mismo sector para potenciar la conectividad en el Global Mobility Call. Tenemos empresas líderes en cada uno de los sectores y queremos que la feria no solo sea un lugar de opinión y discusión, queremos que se desarrollen los negocios. Por eso he querido que sea un evento dedicado a profesionales, porque si lo abríamos al público se podría dispersar el mensaje.

-Sin embargo, la evolución de la movilidad va a distintas velocidades. Por ejemplo, Europa prohibirá la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2035, la industria tiene otro ritmo y en infraestructuras, una velocidad menos, ¿no?

-Y te olvidas de la voz del ciudadano, que es fundamental. Yo también vi la aprobación del ‘Fit for 55’ en el Parlamento Europeo, pero al precio que está actualmente el coche eléctrico no todas las personas ni clases sociales pueden acceder a él. Una cosa es lo que las administraciones digan y otra es lo que los ciudadanos quieran en los próximos años. A lo mejor dentro de cinco años tenemos una ley diferente y hay que recordar que Europa no es todo el mundo. Nos quedan muchos capítulos por vivir en la movilidad sostenible. Sí, tiene que ser sostenible, pero no hablemos de 2035, porque no me parece lógico que en 2022 tengamos los parques de automóviles más antiguos. ¿Por qué no hacemos planes de descarbonización? Yo quiero arreglar el aire en 2022, no en 2035. Tenemos que ser coherentes, no sólo en el largo plazo, sino también en el corto y en el medio. Por eso, hay que poner en valor esta feria, porque en un entorno tan cambiante hay que marcar las tendencias.

-¿Cuál es el horizonte para que esa nueva movilidad deje de ser nueva?

-Está evolucionando. La pandemia ha acelerado algunos comportamientos, hace cuatro años no hablábamos de teletrabajo como hoy y eso tiene un impacto en la movilidad. Que la gente quiera teletrabajar y se haya ido de las ciudades a lo rural, eso tiene un impacto y nadie pensaba en eso. Estamos en un mundo cambiante, donde hay elementos externos que están condicionando la forma de movernos.

Global Mobility Call, un «congreso de movilidad 360» Del 14 al 16 de junio, Madrid e Ifema abren sus puertas «al primer evento holístico, transversal e integrador que construirá el nuevo ecosistema de la movilidad sostenible». Así lo califican los organizadores del Global Mobility Call, un evento que reunirá durante tres días a cerca de dos centenares de ponentes nacionales e internacionales para debatir y analizar las tendencias en movilidad apoyadas en cinco foros temáticos: tecnología data en innovación; nueva planificación urbana; desarrollo económico y regulación, transporte sostenible de personas y bienes; y sociedad del futuro. Entre sus panelistas, el congreso contará con la presencia de Michio Kaku, Uri Levine, Jeffrey Sachs, Carlos Rati que avanzarán las líneas maestras de lo que será el transporte y las nuevas modalidades de desplazamiento en las ciudades y la movilidad en los medios rurales del futuro «intercambiando experiencias y conocimiento, presentando innovadores proyectos y emprendiendo nuevos negocios», aseguran los promotores del Global Mobility Call. Este 2022 será la primera edición de la que «esperan sean muchas más», asegura José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema y uno de los impulsores del evento. «Todo dependerá de lo que digan los expertos que son los que saben, pero, de momento, están contentos», añade.

