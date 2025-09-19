UPA-UCE critica el «hachazo» de la Comisión al recortar un 22% el presupuesto de la PAC a España

UPA-UCE Extremadura ha criticado el «hachazo» de la Comisión en el reparto de los sobres nacionales para los países en la Política Agraria ... Común, donde a España se le ha asignado 37.200 millones de euros para el periodo 2028-2024, lo que supone un recorte del 22 por ciento con respecto a la cuantía anterior.

Así, la organización agraria ha mostrado su «rechazo total« a ese presupuesto destinado a los agricultores y ganaderos españoles porque supone perder más de 10.000 millones de euros y va a ocasionar »gravísimas consecuencias« en el sistema alimentario de España y del resto de Europa.

Ante esta situación, UPA-UCE ha exigido al Gobierno que se mantenga «firme» en este rechazo y que busque alianzas con otros países para presionar a la Comisión y que «no cometa este atraco».

«Se dice constantemente que somos imprescindibles y, sin embargo, vemos cómo en los últimos 40 años la PAC ha pasado de representar un 73,2 por ciento del presupuesto al 24,6 por ciento en 2023», ha lamentado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en una rueda de prensa.

Además, la organización ha considerado que no se puede dejar a los gobiernos de turno la decisión de incorporar fondos para la agricultura dentro del presupuesto europeo, ya que, de ser así, «no hay garantía de que mantengan los presupuestos necesarios» y esto va a generar «mayores diferencias entre productores de distintos países».

Por ello, UPA-UCE ha anunciado que no va a permanecer impasible ante «este atraco» y la próxima semana una delegación de UPA viajará a Bruselas para mantener reuniones con responsables de la Comisión y con el propio comisario de Agricultura Christophe Hansen, ha informado en nota de prensa.

«Trasladaremos nuestra preocupación y rechazo a esta propuesta que amenaza al campo», ha defendido Huertas.